Wat een transformatie: zo zag Temptations Tijs er vroeger uit

Toen hij in september van vorig jaar naar Thailand trok om zijn verleidingskunsten te tonen in ‘Temptation Island’, had de Kempense Tijs al een hele transformatie doorgemaakt. De voorbije maanden zette hij die verder, met als resultaat een strak en heel erg gespierd lichaam dat hij graag toont op Instagram. Ondertussen probeert de verleider anderen als personal coach op dezelfde weg naar een strakker lijf te zetten.

Zo’n dikke acht maanden na de opnames van het programma ziet Tijs er nog slanker en strakker uit. Hij kreeg er bovendien heel veel spiermassa – check die benen! – bij. Op Instagram post hij foto’s van zijn nieuw lichaam om anderen te inspireren én om klanten aan te trekken, want Tijs verleent zijn diensten tegenwoordig als personal coach.

Onder zijn meest recente foto op Instagram schrijft Tijs dat mensen hem vaak vragen naar de striemen op zijn buik, die een gevolg zijn van zijn vroeger overgewicht. Ze herinneren hem aan hoe hij zich voelde tijdens de eerste twintig jaar van zijn leven. ‘Geen zelfvertrouwen, depressief, ongelukkig en nooit goed genoeg’, schrijft hij. Ondertussen is het met dat zelfvertrouwen veel beter gesteld, als we Tijs’ Instagrampagina vol shameless selfies en geposeerde foto’s van zichzelf mogen geloven.

