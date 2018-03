‘Temptation Island’-kijkers in shock: zo reageerden twitteraars op aflevering 8

Gisteren was het weer zover: Temptation Thursday. Er stond een veelbelovende aflevering op de planning, ínclusief kampvuur. En ja, dat maakte weer het nodige los bij de kandidaten.

Degenen die Temptation Island vooruit kijken, wisten het al een week; anderen moesten wachten tot gister om de schokkende beelden te zien. In de achtste aflevering was namelijk te zien dat Kevin in bed belandde met Chloe, en erger nog: de al-tijd trouwe Tim zijn liefde uitsprak tegenover Cherish én naast haar in slaap viel. In zijn bed, terwijl er tot dusver ‘no girls allowed’ waren in zijn kamer, behalve Deborah Leemans dan, zoals hij dat altijd zo mooi zegt. En dat Joshua zijn spullen naar de kamer van Meghan had verplaatst, bleek in deze aflevering ook niet van lange duur. Twitterend Nederland keek weer mee en gaf zijn ongezouten mening:

#TemptationIsland Dit kampvuur word ‘letterlijk’ VUUR. GELOOF. ME. — Gabriel Hendriks (@GabrielVDBB) 15 maart 2018

Die Tim zegt bij het kampvuur, Cherish is als een zus voor me, een zus die ik nooit gehad heb. Het maar goed ook dat hij nooit een zus gehad heeft. #TEMPTATIONISLAND tim #tempationisland #temptation — ALWA.zaalvoetbal (@wattimury82) 16 maart 2018

Het is dag 8 op Temptation Island en Tim heeft eindelijk een andere zwemshort aan 👏🏻 #temptationisland — Mégan Kimpe (@MeganKimpe) 16 maart 2018

Dat je als deelneemster gedumpt wordt door een verleider… #TemptationIsland pic.twitter.com/rJx5yjlgRs — Erwin (@Erwinschipper) 16 maart 2018

Ik wil Kevin zijn lach zijn na die beelden van Joshua die aan Megan verteld dat hij eigenlijk gewoon vrienden wil zijn en weg loopt met zijn koffer 🙂 … En die Tim is het domste kind ooit … #TemptationIsland — Domien Verhulst (@Domien_V) 16 maart 2018

Tim, je lult alsof je 9 maanden met Cherish hebt lopen backpacken en je toen hebt overgegeven aan je gevoelens. 9 dagen had je nodig, 9 😂 hopeloos. #TemptationIsland pic.twitter.com/VCN3DAxCnr — Nahdie (@nahdiesayshello) 16 maart 2018

what the fuck. dieje tim is écht ne maf. #temptationisland #aflevering9 — nils (@nilsdjoos) 16 maart 2018

AAAAA TIMTATION HAHAH #TemptationIsland — Shun ツ (@SneeuwyDays) 16 maart 2018

Dacht dat ik niks liever wilde zien dan #Tim die vreemd gaat, maar ik vind het, nu het aan de gang is, toch best zielig voor #DeborahLeemans… Dus nu hoop ik toch vooral dat #Cherish hem heel snel dumpt! #temptationisland — Svf (@simonsvf1) 16 maart 2018

Wanneer Tim toch nog een andere zwembroek blijkt te hebben en deze direct weer wordt uitgetrokken. #TemptationIsland pic.twitter.com/he1JhUH9di — D (@Daniellle91) 15 maart 2018

Temptation is zo ziek, als je dat niet kijkt then wtf are u doing. #temptationisland — naom ✨ (@issanaom) 15 maart 2018

Beste Tim, ik heb 3 vragen voor jou:

1) Ben je zeker dat je 30 jaar bent?

2) Hoe kan je stapelverliefd worden op 1,5-2 dagen tijd?

3) Waarom in godsnaam staat uwe kop op pakskes condooms? #temptationisland — Tom De Smet (@TomDeSmet14) 15 maart 2018

Als je een gezonde relatie hebt doet je toch niet mee aan #TemptationIsland? Niemand heeft in het dagelijks leven ZO VEEL aandacht van het andere/zelfde geslacht! Behalve Kevin misschien….. pic.twitter.com/rAUgDxdEZJ — Annedore Werner (@WernerAnnedore) 15 maart 2018

Ik hoop dat er een 14dagen-geld-terug garantie op die ring van Tim zit. #TemptationIsland — Liske. (@lifeoflisje_) 15 maart 2018

Je leert elke dag nieuwe dingen met Tim #TemptationIsland pic.twitter.com/lQY4mNpcyX — Jef (@JefSchyvens) 15 maart 2018

dat tim eerst met een meisje wil trouwen en een week later verliefd is op een ander snap ik echt niet. grow up, jongen. #temptationisland — laura (@bigloveforjdb) 15 maart 2018

