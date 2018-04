Temptations Chloë: ‘Joshua dénkt dat ik hem bedrogen heb, maar dat is niet waar’

Toen Chloë bij Goedele Liekens op de bank plofte in ‘Goedele on top’ kwam de aan uit de mouw: na ‘Temptation Island’ kreeg de verleidster niet een relatie met Kevin, maar met verleider Joshua. Hij deed op zijn beurt een boekje open over de relatie en liet weten dat deze tot een eind was gekomen, omdat Chloë hem had bedrogen. Nu heeft zij het praatstokje weer overgenomen.

Onze collega’s van de Belgische Flair vroegen het Chloë op de man af: wát is er gebeurd op de laatste avond van ‘Temptation Island’? Na een korte aarzeling begint ze te praten: ‘Er is toen veel gebeurd.’ Tijdens de eerste ontmoeting vielen de twee direct als een blok voor elkaar. ‘Ik vind hem een heel knappe jongen, ik denk dat iedereen dat wel vindt’, zegt Chloë. ‘En hij is heel lief.’

Bedrogen

De relatie tussen Chloë en Joshua was niet van lange duur, en dat kwam volgens de verleider omdat Chloë hem had bedrogen. Volgens de verleidster is daar helemaal niets van waar. ‘Dat denkt hij’, vertelt ze. ‘Dat is niet waar. IK had vrij snel iemand anders leren kennen en dat was inderdaad op vakantie. Maar dat is niet de reden waarom we uit elkaar zijn gegaan, want we waren eigenlijk al uit elkaar voordat ik vertrok.’ Vlak voordat ze op vakantie ging, had Chloë naar eigen zeggen een flinke ruzie gehad met Joshua. Nu ze daarop terugkijkt, denkt ze dat hij misschien hoopte dat het nog goed kwam, maar dat gebeurde dus niet. ‘Ik heb sorry gezegd en nu zijn we gewoon vrienden.’

En Kevin dan?

Het gespreksonderwerp ‘Kevin’ kon natuurlijk niet overgeslagen worden, aangezien het zijn hart was dat de verleidster wist te veroveren in Thailand. Ze zei tijdens het avontuur dat ze écht gek op hem was, maar was dat dan wel echt zo? Volgens Chloë wel. ‘Maar we vertrokken daar niet met een relatie, dus we konden nog altijd doen wat we wilden’, aldus de verleidster. Wel hield ze contact met Kevin terwijl ze een relatie had met Joshua. ‘We hebben vriendschappelijke berichtjes naar elkaar gestuurd.’

