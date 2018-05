Temptations Cherish geeft toe: ‘Het was voor mij echt een spelletje’

Na Goedele Liekens’ valse belofte in ‘Goedele on Top’ besloten Gert en James Cherish wél uit te nodigen voor Tim in ‘Gert Late Night’.

‘Hier is ze, Cherish.’ Met die woorden kreeg Goedele Liekens Tim vorige week haast aan het snotteren. Tim gaf in ‘Goedele on Top’ toe Cherish na de opnames van ‘Temptation Island’ nooit meer teruggezien te hebben. En na die valse belofte van Goedele leek hij het nog moeilijker te krijgen. Maandagavond was Tim te gast bij ‘Gert Late Night’. En daar kreeg hij zijn droomvrouw gelukkig wél te zien.

Puur een spelletje

Op James’ vraag of ‘Temptation Island’ helemaal fake was voor Cherish, antwoordt de verleidster positief: ‘Het is voor mij echt een spelletje geweest.’ Ze geeft verder wel toe dat ze wel ‘een beetje spijt heeft’ van hoe ze onder Deborahs duiven heeft geschoten. De reden dat ze geen seks heeft gehad met Tim op ‘Temptation Island’, is volgens de Nederlandse schone puur omdat ze geen gevoelens voor hem had.

Cherish vindt het verder wel ‘zielig’ voor Tim dat hij zo veel negatieve reacties kreeg op social media. Om het pijnlijke gesprekje dan toch maar in schoonheid te beëindigen, liet James Cooke Tim nog even een dansje placeren met zijn ultieme droomvrouw.





Tekst: Robine van Tilburg | Beeld: RTL