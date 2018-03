Temptation Island: 16x tweets over het heftigste kampvuur ooit

Nadat Tim flink over de schreef was gegaan, waren we maar wat benieuwd naar de tiende aflevering van Temptation Island. Er stond een stomend heet kampvuur op de planning, waarbij vooral Deborah moest zich schrap zetten.

De tranen vloeiden rijkelijk in de ‘Temptation Island’-aflevering die gisteravond op de buis was. De koppels kregen confronterende beelden te zien, en vooral Deborah moest op de lippen bijten. Arme, arme meid. Zij kreeg beelden te zien van haar Tim, die volledig voor verleidster Cherish gevallen was, en het ene fragment was nog erger dan het andere. Door dit heftige gebeuren vergeten we haast dat er ook beelden waren voor de andere deelnemers. Zo zag Mezdi hoe Daniëlle werd getatoeëerd door Fabrizio, hoorde Jeremy hoe sneaky Vanessa hem vond en kreeg Megan te zien hoe Kevin in bed kroop met een van de verleidsters.

Hoe twitterend Nederland reageerde op dit megaheftige kampvuur? Lees mee:

De prijs voor beste mentale steun van #TemptationIsland gaat zonder twijfel naar Gino. pic.twitter.com/yVB5tndOFa — Bram (@Telemach0s) 22 maart 2018

Nieuw drankspel: een shot elke keer als Tim zegt dat hij Deborah niet wilt kwetsen #TEMPTATIONISLAND — Junie (@JuneRoelofs) 22 maart 2018

“ze moet ergens gewoon mijn keuze respecteren” kan iemand op da eiland tim zen domme bek dichtnaaien ofzo zoda die nooit nog een woord kan zeggen#TEMPTATIONISLAND — elisa 🌮 (@elisavr98) 22 maart 2018

Tim is momenteel toch de meest gehate persoon van België/Nederland of ben ik echt de enigste??? #temptationisland — Maaike (@vndvlt) 29 maart 2018

Ohhh mijn hart, die handjes van Deborah zo trillen 😢😢 #Temptationisland — Yoni (@yonimaess) 22 maart 2018

Rick zijn gezicht spreekt boekdelen wat hij vindt van Tim zijn gedrag 😑#temptationisland pic.twitter.com/nyTmXsrv20 — Jolien (@Joliennxoxo) 22 maart 2018

Ik vond dat Deborah nog megabeheerst bleef. Ik had allang een van die fakkels gepakt en naar dat mannenresort gestapt om Tim op zijn muil te slaan. #temptationisland — Christel (@JaneandTarzie) 29 maart 2018

Tim : “ik heb er ook niet voor gekozen , het was misschien gewoon meant to be “

KAN IEMAND HEM OP EEN VLOT VASTBINDEN EN HEM OP ZEE GOOIEN ALSTUBLIEFT #temptationisland — Sam Krich (@KrichSam) 29 maart 2018

– Jeremy: “Ik had mezelf wel te bewijzen.”

– Rik: “Want wat was er gebeurd?”

– Jeremy: “Er is in het verleden wat gebeurd waar ik mezelf voor moet bewijzen” Ok thanks voor da effe te verduidelijken Jeremy, wauw #temptationisland — marieandrieu (@marieandrieu) 29 maart 2018

Iedereen zit altijd te vitten op Jeremy maar kan iemand mij vertellen wat diene jongen al verkeerd heeft gedaan? #hetisooknooitgoed #temptationisland — marieandrieu (@marieandrieu) 29 maart 2018

Ik kan dat echt niet vatten hoe iemand van 30 jaar zo kan zijn? Ik krijg frustraties van daar naar te kijken 🙄 #Temptationisland — Rani van der Sanden (@RaniVds) 29 maart 2018

Amai, Deborah zo zien breken doet mij ook zoveel pijn wow😥 #TemptationIsland — Ems🌻 (@emilypeeraer) 29 maart 2018

Timfobie… Woord van het jaar 2018! Heel België en Nederland voelt dezelfde afkeer #temptationisland — MaaiFull (@maaikedebock) 29 maart 2018

De enige relatie die #TemptationIsland zal overleven: die van Mezdi met z'n badjas. pic.twitter.com/fg4nx823fH — Jasper Kuylen (@jasperkuylen) 29 maart 2018

Bron: Twitter | Beeld: RTL