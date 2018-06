3 tekenen dat je een goede relatie hebt volgens deskundigen

Iedere relatie kent zo z’n ups en downs, dus er is niet meteen iets om je zorgen over te maken als je je partner soms achter het behang kan plakken. Maar heb je het idee dat jullie in een sleur zitten? Wetenschappers komen met een aantal tekenen waaraan je kunt herkennen of jullie een goede relatie hebben óf dat de koek wellicht op is.

1. Kleine dingen

Een kop koffie zetten, de deur openhouden en elkaars lievelingseten bereiden: als het aan relatiecoach Kyle Benton ligt, zit het ‘m in de kleine dingen. Die laten zien dat je om elkaar geeft en zorgen voor een positieve vibe in een relatie. ‘Als je dan een discussie voert, kom je gemakkelijker tot een oplossing omdat je een positieve kijk hebt op je relatie’, legt ze uit aan PureWow.

2. Interesse tonen

Onder leiding van relatiedeskundige John M. Gottman nam een onderzoeksteam 130 koppels onder de loep. Daaruit bleek dat interesse (blijven) tonen in elkaar ontzettend belangrijk is. Dus hoelang je ook al samen bent, en hoe door en door je elkaar ook kent: het is belangrijk om niet de interesse in elkaars leven te verliezen. Of in elk geval: blijf vragen naar hoe zijn werkdag was en toon interesse in zijn (nieuwe) hobby’s. Koppels die minstens 8 jaar getrouwd zijn, doen dit 87 procent van de tijd, zo blijkt uit het onderzoek. Oók als ze het eigenlijk helemaal niet écht interesseert.

3. Dezelfde trekjes

Soortgelijk taalgebruik en kleine dingen die van elkaar worden overgenomen: ‘In een goede relatie delen koppels vaak dezelfde interesses en trekjes’, schreef Psychology Today eerder al. ‘Na een tijdje begin je ook elkaar gewoontes en hobby’s over te nemen.’ Dus vond je het eerst maar niets om naar voetbal te kijken, maar zit jij nu nóg meer op het puntje van je stoel tijdens een WK-wedstrijd dan je lief? Dat kan dus door hem komen.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock