Studie wijst uit: zonder kinderen meer kans op vechtscheiding

Scheiden na elkaar het jawoord te hebben gegeven, is een pijnlijke zaak. Hoe het uit elkaar gaan verloopt, heeft echter veel invloed op het leven ná het huwelijk. Ben je met ruzie uit elkaar gegaan, of kun je nog altijd door een deur met je ex? Uit onderzoek is nu gebleken dat het wel of niet hebben van kinderen een grote invloed heeft op de manier waarop je scheiding uitpakt.

Het onderzoek werd uitgevoerd door de landelijke organisatie voor mediation Gecertificeerdemediators.nl, waarbij data van het CBS en van gerechtelijke uitspraken is geanalyseerd. Hieruit kwam een aantal opmerkelijke feiten boven tafel.

Zonder kinderen meer ruzie

Jaarlijks scheiden er zo’n 33.000 koppels in Nederland, waarvan er zo’n 500 uitlopen in een vechtscheiding, en in 44% van de gevallen zijn er hierbij kinderen in het spel. Precies het tegenovergestelde beeld ontstaat wanneer gekeken wordt naar alle echtscheidingen die zonder ruzie verlopen in dezelfde periode: in 56% daarvan zijn de koppels ouders.

Vechtscheiding

Daarnaast wijst hetzelfde onderzoek uit dat stellen met twee kinderen het vaakst scheiden, op de voet gevolgd door stellen met slechts een kind. Van alle vechtscheidingzaken, waarbij de rechter nog een mediator wil aanstellen, gaat het in 80,9% om een zaak waarbij er kinderen betrokken zijn. Bij ruim een kwart van alle vechtscheidingen waar één van de ouders nog een co-ouderschap wil, verwijst de rechter partijen naar een mediator.

Mediator

Guido Bakker, directeur bij Gecertificeerdemediators.nl, pleit voor een eerdere tussenkomst van een mediator tijdens moeizame scheidingen, om escalatie te voorkomen. ’Sinds 2014 wordt er gewerkt aan een mediationwet waarin partijen minder ruimte krijgen om een conflict te laten escaleren. Door politiek gedoe is deze wet echter nog steeds niet ingevoerd. Gezien de onderzoeksresultaten roepen we Rutte III op om nu echt door te pakken.’

