Studie wijst uit: meer slaap kan je relatie redden

Heb je veel ruzie met je vriend, kunnen jullie het maar niet eens worden en vrees je voor een break-up? De oplossing kan wellicht uit een verrassende hoek komen. Wat meer slaap zou namelijk je relatie kunnen redden!

Getrouwde stellen

Wetenschappers van de Amerikaanse Ohio State University deden een onderzoek naar de interactie tussen 43 koppels. Alle stellen waren tussen de 3 en 27 jaar getrouwd. Er werd voornamelijk gekeken naar de manier waarop ze ruzie maakten en de invloed van hun persoonlijke gezondheid op deze woordenwisselingen.

Beïnvloed door slaap

Als eerste kwam naar voren dat elk echtpaar – lang of kort getrouwd – weleens onenigheid had. Hè, dat lucht al op. Maar daarna kwam er een verrassende uitkomst naar voren, want wat bleek: de manier waarop de stellen ruzie maakten en vervolgens bespraken, bleek flink beïnvloed te worden door het aantal uren slaap.

Minder dan zeven uur slaap

Ruzies werden heftiger en vijandiger wanneer de stellen te weinig nachtrust hadden gehad. Wanneer er een ruzie netjes uitgepraat werd en er opbouwende kritiek werd gegeven, bleken de stellen aanzienlijk beter geslapen te hebben. Minder dan zeven uur slaap zou al reden kunnen zijn voor een verslechterde relatie.

Met humor

Nu houdt het niet in dat wanneer je meer dan zeven uur geslapen hebt, geen ruzie meer maakt. Maar het aantal uren slaap heeft wél invloed op de manier waaróp je bekvecht met je partner, als we dit onderzoek mogen geloven. Hoofdauteur van het onderzoek, Dr. Janice Kiecolt-Glaser, vertelt: ‘De beter functionerende koppels kibbelden met meer humor en goedheid, ook al waren ze het duidelijk niet eens met elkaar. Bij de slechter functionerende koppels kon het er soms smerig aan toe gaan.’

