Studie: de lengte van je wijsvinger beïnvloedt je liefdesleven

Geen handlezen maar ‘vinger lezen’? Het klinkt vrij ongeloofwaardig, maar onderzoekers van de Oxford University en Northumbria University beweren dat ze aan de lengte van je wijsvinger kunnen zien hoe jouw liefdesleven eruitziet.

De lengte van je wijsvinger zou volgens de onderzoekers precies kunnen aantonen hoe jij je gedraagt in een relatie. Ben je heel bezitterig, heb je veel vrijheid nodig of ben je weleens vreemdgegaan? Het zou allemaal af te lezen zijn aan die ene vinger.

Stay or stray

De onderzoekers noemen het fenomeen stay or stray: mensen bij wie de wijsvinger in verhouding tot de ringvinger vrij kort is, zouden losser in relaties zijn. Zij zouden volgens dit onderzoek dan ook sneller een scheve schaats rijden. Mensen met een langere wijsvinger zouden juist erg betrouwbaar zijn.

Als verklaring geven de onderzoekers dat mensen met een korte wijsvinger in de baarmoeder aan meer testosteron zijn blootgesteld. En dit zou tot gevolg hebben dat ze in hun volwassen leven meer behoefte hebben aan seksuele uitdagingen.

Het is een bijzonder onderzoek! Toch nemen we het niet al té serieus, want er spelen natuurlijk ook allerlei andere factoren een rol. Klopt het bij jou?

Bron: NSMBL, Beeld: Sanoma Beeldbank