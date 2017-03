De sms’jes van dit jochie aan zijn crush doen je gegarandeerd smelten

De liefde is en blijft prachtig. Al helemaal als je kijkt naar kalverliefde. Jonge kinderen die voor het eerst verliefd worden, zich helemaal verliezen in hun gevoel en zonder shame de liefde aan elkaar verklaren. Dit 9-jarige jochie deed precies dat – en wij kunnen het niet aan. Cuteness overload!

Het jongetje in kwestie is het broertje van social media-bekendheid Freddy Amazin. En die vond de berichtjes van zijn broertje naar zijn allereerste vriendinnetje zó lief, dat hij besloot het met de wereld te delen. En daar zijn we hem eeuwig dankbaar voor.

Waarom? Bekijk het gesprek hieronder en je snapt ons direct!