Slecht seksleven? De kans is groot dat het aan je slaapritme ligt

Heb je het gevoel dat je seksleven de laatste tijd veel minder passioneel is dan aan het begin van jullie relatie? Dan kan je er misschien makkelijk zelf iets aan veranderen!

Lees ook: Hoe emoji’s je seksleven kunnen verbeteren

Aan de University of Michigan Medical School werden het slaapritme en het libido van 171 vrouwen onderzocht. En wat bleek? Vrouwen die minder dan 7 uur en 22 minuten per nacht sliepen, hadden de dag nadien steevast minder zin in seks dan vrouwen die langer sliepen.

Hoe lang moet je dan slapen?

Het is niet nodig om 10 uur lang in je beddenbak te blijven liggen. Een uurtje langer dan die bewuste 7 uur en 22 minuten zou al zorgen voor 14% meer kans op zin in seks de volgende dag. Vrouwen die langer sliepen voelden zich bovendien aantrekkelijker, wat ook voor een hoger libido zorgt.

Mannen met een slaaptekort zouden 15% minder testosteron dan normaal aanmaken. Bij vrouwen zorgt een slaaptekort voor een lager libido én voor minder vochtaanmaak. Duik vanavond dus maar lekker vroeg je bed in!

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome