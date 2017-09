Shanti openhartig over familiedrama

Shanti’s zoontje Elfin was elf maanden oud toen zijn vader hem uit het raam gooide en er zelf achteraan sprong. Eerder die dag had hij zijn eigen moeder vermoord. Shanti gaat verder, op haar eigen manier: ‘Uit respect voor Elfin en Maria moet ik weer gelukkig worden.’

In shock

‘Ik was compleet in shock nadat het gebeurd was. Echt in shock: ik herinner me bijna niets van die eerste uren, dagen en weken. In die periode was het puur overleven, meer niet. Ik kon niet bevatten wat er gebeurd was, zo’n wrede daad is niet te bevatten, niet te verklaren. Voor niemand. Natuurlijk schoten er allemaal gedachten door mijn hoofd, de hele tijd: wat als ik tien minuten eerder was geweest, wat als ik Elfin nooit naar Maria gebracht had? Maar ik voelde vooral een intens verdriet en gemis. Andere mensen zeggen dat ze zelfmoord hadden gepleegd in mijn situatie of dat ze zeker weten compleet zouden doordraaien. Over je reactie op zoiets heftigs kun je niets zeggen. Niemand weet hoe hij of zij zal reageren als zoiets daadwerkelijk gebeurt. En ik ben dus niet doorgedraaid. Wie weet gebeurt het ooit nog, maar ik heb ervoor gekozen om te leven, om door te gaan. Voor Elfin en Maria.’

Een soort golf

‘Het verdriet en de pijn komen vaak als een soort golf over me heen en ik probeer mezelf dan als het ware vast te pakken en te troosten met deze woorden. En ik laat de pijn vooral komen, want ik wil erdoorheen. Dus kijk ik bewust filmpjes en foto’s van Elfin. Soms word ik daar blij van en soms word ik er heel verdrietig van, maar ik voel altijd heel veel liefde.’

Shanti vertelde haar aangrijpende verhaal aan Flairs Leonieke. Lees het ontroerende interview in de nieuwste Flair, die vanaf vandaag in de winkel ligt.