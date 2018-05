’10 Things I Hate About You’-vibes in deze romantische nieuwe Netflix-film

Man, man, man wat hebben we gezwijmeld bij films als 10 Things I Hate About You, Save The Last Dance en She’s All That. Inmiddels zijn we bijna twintig jaar verder (en eh… ouder), maar een goede portie tienerromantiek op z’n tijd gaat er nog altijd probleemloos in. Geniet jij stiekem ook nog steeds van zo’n klassieke zwijmelfilm? Dan heeft Netflix iets moois voor je in petto.

Sweet sixteen

Over iets meer dan een week voegt de streamingsdienst de gloednieuwe Netflix Original The Kissing Booth toe; een zalige romantische komedie waarbij je je weer even die dromende tiener voelt. En da’s natuurlijk helemaal ok.

De knapste van de school

In The Kissing Booth staan vriendschap en liefde centraal. Joey King (bekend van Fargo en The Conjuring) speelt Elle Evans, een doorsnee meisje dat de schone taak krijgt om de knapste en stoerste jongen van de school, Noah, te regelen voor de ‘kissing booth’ op het schoolfeest. Da’s geweldig voor Elle, aangezien ze stiekem een enorme crush op de knappe jongen heeft. Er is alleen één probleem…

Moeilijke keuzes

Noah is namelijk niet alleen de populairste jongen van de school, maar óók de broer van haar allerbeste vriend Lee, die ze ooit beloofde nooit achter zijn broer aan te gaan. Tja… kies je dan voor vriendschap, of toch voor de liefde?

Tienerproblemen

The Kissing Booth is de verfilming van het populaire gelijknamige boek van de Britse schrijfster Beth Reekles. Zij schreef het verhaal op haar vijftiende, omdat ze het niet kon uitstaan dat alle tienerboeken over vampieren en weerwolven gingen in plaats van over échte tienerproblemen. Benieuwd? Je ziet The Kissing Booth vanaf 11 mei op Netflix.

