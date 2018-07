Weg met die verwachtingen: 3x relatievalkuilen op vakantie

De vakantie is bruisend vanaf de eerste minuut en de romantiek spat er bij jullie beiden vanaf. Tja, in je dromen misschien. Tackel eerst deze vakantievalkuilen, dan wordt het vanzelf een droomvakantie.

1. Alles draait om zijn hobby

Een klassieke fout die vaak aan het begin van de relatie wordt gemaakt. Je weet wel, die periode waarin je bij hoog en laag volhoudt dat je helemaal jezelf bent, maar eigenlijk – vaak onbewust – de improved versie van jezelf bent. Een fase waarin je – letterlijk – alles leuk vindt aan je nieuwe liefde. Zelfs als zijn hobby vlinders kijken is en hij vol enthousiasme élke vlinder uit zijn natuurgids aanwijst, compleet met interessante informatie zoals de Latijnse naam, herkomst en levensverwachting. Boeiend. Totdat je dé fout maakt. Je negeert de interesses van the girl formerly known as you en past het complete vakantieschema aan zijn wensen aan. Want jij staat open voor alles, toch?

2. Jullie hebben heel andere wensen

Stel: jij bent impulsief en hij denkt over alles tien keer na. Jij houdt van bergbeklimmen, hij van oude gebouwen bezoeken. Normaal gesproken vullen jullie elkaar perfect aan, maar hoe gaat dat twee volle weken achter elkaar? Tijdens een reis die ook nog eens het hoogtepunt van de zomer moet worden? Er zit er maar één ding op: bespreek van tevoren hoe jullie ideale vakantie eruitziet. Van de invulling tot de kosten. Hopelijk ben je dan een relatiecrisis en stilzwijgende etentjes bij kaarslicht voor.

3. Je verwacht alleen maar romantiek

Ja hoor, je mag best waxinelichtjes, een fles massageolie en een sexy lingeriesetje in je koffer doen. Maar doe jezelf een plezier en temper die verwachtingen een beetje. Zodra je je sneakers inruilt voor sandalen, stap je echt geen romcom binnen. En je lief verandert niet ineens in een altijd attente Don Juan die na het diner onder een fonkelende sterrenhemel een zelfgeschreven gedicht voordraagt.

