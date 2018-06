4 redenen waarom vrouwen vreemdgaan

Vreemdgaan is iets wat niet goed te praten valt. En hoewel we allemaal weten dat het niet oké is, gebeurt het soms toch. Maar wat is de reden dat iemand een scheve schaats rijdt? En in het bijzonder: wat beweegt vrouwen om het te doen?

Als een van je beste vriendinnen weleens vreemd is gegaan, heb je je vast weleens afgevraagd wáárom ze dat heeft gedaan. Ze is toch samen met een ontzettend leuke vent? Waarom zou ze dat weggooien door een slippertje te maken?

Verschillende redenen

Dat vrouwen vreemdgaan kan aan verschillende dingen liggen; zo behoren onderstaande tot de opties.

1. Leeg gevoel

Vreemdgaan kan verder gaan dan ‘per ongeluk’ in de verleiding raken tijdens het uitgaan. Het kan veel zeggen over hoe de persoon in kwestie zich voelt. Ervaart ze stress op werk? Weet ze even niet wat ze wil wat betreft haar carrière? Vindt ze het vreselijk om een jaartje ouder te worden? Al die vragen kunnen zorgen voor een leeg gevoel, wat er weer toe leidt dat ze een uitvlucht zoekt in een ander persoon dan haar partner.

2. Gebrek aan zelfvertrouwen

Als vrouwen weinig zelfvertrouwen hebben, kunnen ze geneigd zijn om bevestiging te zoeken bij meerdere personen. Sommige vrouwen zoeken die bevestiging niet alleen door een groot sociaal leven op te bouwen, maar óók door een affaire starten.

3. Buitengesloten

Krijgen vrouwen het gevoel dat ze buitengesloten worden, dan kunnen ze soms nog meer afstand nemen. En daardoor kan het voorkomen dat ze iemand opzoeken met wie ze wél bepaalde dingen kan delen die ze bij haar partner niet meer kwijt kan.

4. Where is the love?

Naarmate je langer samen bent, kan de romantiek nog weleens verdwijnen. Waar je in het eerste jaar van jullie relatie nog wekelijks uiteten ging en dagelijks in elkaars armen in slaap viel, blijven jullie nu voornamelijk aan jullie eigen kant van het bed. Dat gebrek aan romantiek kan dan bij iemand anders worden opgezocht om de leegte op te vullen.

