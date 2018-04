Toe aan een weekendje weg of een lange, verre reis? Wacht niet langer, boek ‘m. En pak voor de verandering eens je koffers met je zus, in plaats van met je partner, moeder of een stel vriendinnen.

Eerlijk is eerlijk: na afloop zal je je beseffen dat er geen beter reisgezelschap is. En wel vanwege de onderstaande redenen:

1. Met én zonder elkaar

Als zussen zijn jullie samen opgegroeid en weten jullie van elkaar wanneer het even genoeg is. Dus willen jullie even een momentje apart van elkaar, dan is dat ook oké. Eenmaal samen kunnen jullie lachen en kletsen als de beste, want jullie kennen elkaar door en door.

2. Lekker jezelf zijn

Als je met een vriendin op vakantie bent, kun je nog weleens het gevoel hebben dat je sommige dingen beter voor je kunt houden om de sfeer goed te houden. Ben je met je zus op vakantie, dan kun je zulk soort dingen gewoon zeggen. Ben je een dag met het verkeerde been uit bed gestapt? Dan laat ze je in je waarde. Heb je een gekke bui? Ook dan zal zij de laatste zijn die jou veroordeelt.

3. Eerlijkheid

Je kunt overal eerlijk over zijn. Wil zij bij een bepaald restaurantje eten terwijl jij dat niet ziet zitten? Zeg het en de sfeer zal er niet onder lijden. Zijn jullie aan het shoppen en ben jij een jurkje aan het passen dat je eigenlijk niet zo goed staat? Geen zorgen, zij zegt het tegen je.

4. Andere kant ontdekken

Je zus zie je waarschijnlijk voornamelijk op de meest vanzelfsprekende plekken. Bij haar thuis, bij jou of bij jullie ouders. Door samen op vakantie te gaan, stappen jullie allebei uit jullie comfort zone, wat ervoor kan zorgen dat jullie elkaar eens op een andere manier kunnen leren kennen. Ook best leuk, toch?

5. Nog hechter naar huis

Een vakantie betekent samen nieuwe herinneren maken. Herinneringen die je mee naar huis neemt en voor altijd bewaart. Daar horen ook alle inside jokes bij die alleen jullie snappen, en dat zorgt ervoor dat jullie band nog hechter is.

Beeld: iStock