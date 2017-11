Raar maar waar: divorce selfies zijn de nieuwste trend

Een scheiding gaat meestal gepaard met veel verdriet en tranen, maar als we de nieuwste online trend moeten geloven hoeft dat helemaal niet het geval te zijn. Geen ruzie, maar een gezellige selfie van de scheiding is namelijk hartstikke hip.

Het klinkt bizar, en dat is het ook wel een beetje. Maar het is ook een mooie manier om een periode in je leven af te sluiten – althans, dat is wat de trend ons doet geloven. Wat houdt dit allemaal in?!

Let us take a selfie

Van alle mooie momenten worden te pas en te onpas foto’s online geplaatst. Van een vakantie met je geliefde, de trouwerij, de eerste stapjes van je kind(eren) of een gezellig etentje met vrienden. De nieuwe selfie trend suggereert dat het nemen van een selfie van de scheiding, een goede en positieve manier is om met de buitenwereld te delen dat jullie relatie gestrand is.

Maar waarom?

Door een foto te delen van jullie samen met uitleg in het onderschrift, kun je laten zien dat jullie ondanks de scheiding nog steeds op goede voet met elkaar zijn. En hiermee kun je wellicht anderen inspireren om ook op een normale manier met elkaar om te blijven gaan, na het beëindigen van een huwelijk.

Het vereist natuurlijk best wat moed en kracht om zo’n foto de wereld in te sturen, en af te wijken van de standaard happy kiekjes. Zou jij het doen?

