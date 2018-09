Ieder jaar weer een piek in scheidingen na de zomervakantie: hoe komt dat toch?

September is de maand waarin de scholen weer beginnen en de zomervakantie officieel achter de rug is, maar het is óók ieder jaar weer de maand waarin de meeste scheidingen worden aangevraagd. Maar waarom eigenlijk?

Zo’n veertig procent van de Nederlandse huwelijken strandt, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), en veel van die relaties worden vooral na de zomervakantie beëindigd. Om stil te staan bij de definitieve punt die achter een relatie of huwelijk wordt gezet, is 14 september uitgeroepen tot Dag van de Scheiding.

Gebreken

Je zou zeggen dat de zomervakantie hét moment is waarop koppels meer naar elkaar toe groeien. Samen de dagelijkse realiteit ontvluchten, genieten van een zonovergoten bestemming én elkaar en geen verplichtingen: klinkt zalig, toch? Maar het tegendeel blijkt waar. De zomervakantie zou juist de periode zijn waarin stellen gebreken ontdekken, met een echtscheiding tot gevolg.

Verwachtingen

Volgens Corine Koole, auteur van de ‘Volkskrant Magazine’-rubriek Lust & Liefde, heeft dat te maken met verwachtingen. ‘Stellen werken hard gedurende het jaar en verliezen elkaar uit het oog’, zegt ze tegen de krant. ‘De vakantie moet een hoogtepunt worden, waarin alles wordt opgelost. Daar gaat het fout. Op vakantie moet je genieten, maar dat gaat niet op commando. Dat woord ‘genieten’, weg ermee. Je moet beginnen met weer een beetje snuffelen aan elkaar.’

Accepteren

Haar tip? Voel je vooral niet verplicht om alles samen te doen op vakantie. ‘Stellen die het redden laten elkaar vrij’, legt ze uit. ‘Ze accepteren dat de ander anders is en dus ook andere behoeftes heeft. En laat dat nou net niet goed samengaan met het idee dat we van vakantie hebben. Want dan moet júist alles gezellig samen. Vakantie wordt een snelkookpan van ergernissen en spanningen. Niet één keer per dag met elkaar eten, maar drie keer. Wat als hij liever naar musea gaat en jij naar het strand? Ga dan vooral lekker apart. Dan heb je elkaar ’s avonds ook nog wat te vertellen.’

