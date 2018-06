Deze oude bekende verleidster zien we binnenkort terug in ‘Temptation Island VIPS’

We hebben allemaal gezien hoe ze haar uiterste best deed om Mezdi en de andere mannelijke deelnemers van het laatste seizoen van ‘Temptation Island’ om haar vinger te winden, en binnenkort zien we haar gewoon weer terug in de VIPS-editie van het programma. We hebben het natuurlijk over… Zwanetta.

Ze wist Mezdi binnen no time mee de zee in te lokken en heeft alles uit de kast getrokken om de mannen te verleiden, dus één ding moge duidelijk zijn: Zwanetta zal hoe dan ook óók voor de nodige ophef zorgen in ‘Temptation Island VIPS’. Daarnaast is ze niet de enige bekende verleider die het de koppels weer knap lastig gaat maken; ook Alex pakt het vliegtuig naar Mexico om de vrouwen – vooral Rosanna? – te laten vallen voor zijn charmes.

Wanneer de twee te zien zijn in het programma, is nog niet bekend maar heel lang kan het vast niet duren. Wij zijn benieuwd!

