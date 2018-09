Opgebiecht: ‘Ik heb de zoon van mijn beste vriendin ontmaagd’

Femke (36): ‘Ik durf het bijna niet te vertellen, omdat het een ramp zou zijn als dit ooit uitkomt. Joyce is al m’n hele leven mijn beste vriendin. Zij heeft een zoon van 17, Nick. Ik heb altijd gedacht dat hij me zag als een tante. Maar na een middagje wijntjes drinken bij Joyce thuis, fietste hij even met me mee, omdat ik wat te veel gedronken had. We eindigden seksend op mijn bank. Zijn eerste keer…

Ik zou er werkelijk alles voor overhebben om dit voorval ongedaan te kunnen maken. We zaten met een stel vriendinnen bij Joyce in de tuin. Het was midden in die hittegolf van afgelopen zomer en de witte wijn vloeide rijkelijk. Joyce ken ik al vanaf de kleuterschool. We wonen allebei nog in dezelfde stad en mensen denken vaak dat we zussen zijn. Lief en leed delen we. Toen Joyce achttien jaar geleden ongewenst zwanger raakte, steunde ik haar natuurlijk. Haar vriend verliet haar omdat hij het niet zag zitten om vader te worden. Nick heeft zijn echte vader nooit ontmoet, zijn moeder is alles voor hem. Gelukkig heeft zij al lang een relatie met een leuke man die Nick opvoedt als zijn eigen zoon. Samen kregen ze ook nog een dochtertje. Maar ik dwaal af. Op de bewuste middag zaten we bij Joyce met wat vriendinnen te kletsen, te roddelen en te lachen. Hoe meer wijn erin ging, hoe luidruchtiger we werden. Ineens had ik door dat ik over mijn grens was gegaan.

Ik had te veel gedronken en wilde naar huis voordat het gênant werd. Nick, die er de hele middag bij had gezeten, merkte dat en zei dat-ie wel even mee zou fietsen. Lieve jongen! Ik ken hem natuurlijk al zijn hele leven. Ik zal niet zeggen dat ik hem als mijn eigen zoon zie, maar we hebben een bijzondere band. Dat hij nog even mee naar binnen ging, vond ik niet vreemd. We wonen niet ver van elkaar vandaan en hij is hier vaak, vroeger ook al. Hoe vaak ik niet heb opgepast op hem. Ik merkte wel dat hij wat aanhankelijker deed dan normaal en vond het lief dat hij zich zo om me bekommerde. Totdat hij me vastpakte en vroeg: ‘Gaat-ie?’ Op datzelfde moment omhelsde hij me en zoende me op m’n mond. ‘Ik wil zo graag bij je zijn,’ zei hij. Ik gaf hem een zetje, lachte en zei dat hij gewoon moest doen. ‘Ga zitten, jij,’ en ik duwde hem op mijn bank. Maar hij hield me vast, zodat ik boven op hem terecht kwam. ‘Ik wil je zo graag!’ fluisterde hij. En dat voelde ik ook. Ik weet niet waarom mijn verstand me in de steek liet, maar daar, op mijn eigen bank, heb ik met hem gevreeën. Ik merkte dat Nick wel eerder had gezoend, maar dit was zijn eerste keer seks! Onhandig, maar lief. Hij was onzeker, dus ik nam de leiding. Natuurlijk duurde het niet lang. Na afloop liet hij me niet meer los. Het had indruk op hem gemaakt en hij bedankte me. Op dat moment realiseerde ik me nog niet eens hoe rampzalig dit was.

Nick kleedde zich aan, bleef me maar bedanken en was weg. Ik ben zelf op de bank in slaap gevallen en werd pas laat op de avond weer wakker. Ik heb hem toen een berichtje gestuurd dat nooit iemand dit mocht weten. Ik kreeg meteen een bericht terug: ‘Nee, is ons geheim.’ Maar oh, wat voelde ik me er achteraf vreselijk onder! Zijn eerste keer had hij moeten beleven met een leuk, jong meisje. Niet met mij! Toen hij de volgende avond voor m’n deur stond, hebben we erover gepraat. Ik schaamde me enorm. Hij zei dat hij blij was dat zijn eerste keer met mij was. Maar toen hij zei dat hij hoopte dat zijn tweede keer ook met mij zou zijn, schrok ik me kapot. ‘Maar ik ben echt gek op je,’ gaf hij als verweer. Wat had ik gedaan? Ik vertelde Nick dat ik er heel veel spijt van had. ‘Was ik slecht?’ vroeg hij. Daar lag het niet aan, en dat vertelde ik hem ook.

Het is verschrikkelijk dat ik niet bij zinnen was en dat dit is gebeurd. Die eerste keer moet bijzonder zijn. Dit kan hij nooit meer over doen, door míjn schuld. En dan wil ik niet eens nadenken over de reactie van Joyce, als ze er ooit achter zou komen. Dit is écht de grootste fout die ik ooit heb gemaakt.’

