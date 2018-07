Opgebiecht: ‘Mijn vriend is biseksueel’

Elke week onthult een lezeres haar diepste geheim.

Nicole (33): ‘Danny en ik hebben pas gevierd dat we een jaar samen zijn: we boekten een romantisch weekendje Parijs. Het was heerlijk: museum, shoppen, slenteren, eten en drinken, genieten van de stad en van elkaar. Ik hoop dat het altijd zo zal blijven, maar ik realiseer me dat het ook kan omslaan. Danny is namelijk biseksueel.

Zelf heeft Danny er nooit een geheim van gemaakt dat hij ook wel eens gevoelens voor mannen heeft. Hij heeft het me zelfs verteld voordat we iets kregen. Ik leerde hem kennen via werk. We werkten niet voor hetzelfde bedrijf, maar hadden wel veel mail- en telefooncontact. We konden het goed met elkaar vinden en kwamen samen op veel creatieve ideeën. Onze bazen merkten dat die samenwerking goed verliep, dus door onze successen kregen we steeds meer met elkaar te maken. Uiteindelijk zagen we elkaar wekelijks in een werkoverleg. Ik mocht hem graag, ook op persoonlijk vlak. Een knappe vent vond ik hem, maar ik had nooit kunnen bedenken dat wij een relatie zouden krijgen, ik was er namelijk van overtuigd dat hij homo was.

Op een feestje merkte ik dat Danny met me aan het flirten was. Dat vond ik gek. Ik kon me niet voorstellen dat hij geïnteresseerd in me was. Diezelfde avond vroeg hij wat er was. Ik leek zo geïrriteerd, vond hij. Ik heb hem toen eerlijk gezegd dat ik in de war was: waarom flirtte hij met me? Lachend antwoordde hij: ‘Omdat ik je leuk vind.’ Toen heb ik hem op de man gevraagd of hij homo was. Hij lachte, pakte mijn hand, en we liepen weg van het feest. En toen begon hij me toch te zoenen! Het was zo heerlijk dat mijn knieën wel van gummi leken. ‘Nee, ik ben geen homo’ zei hij na een poosje. ‘Maar ik kan je misschien wel beter meteen vertellen dat ik bi ben.’ Even was ik teleurgesteld maar toen we daarna verder gingen met zoenen, kon het me niets meer schelen. We liepen naar een kroegje en daar hebben we uren zitten praten. Voor het eerst hadden we het niet over werk, maar enkel over onze privélevens. Hij was erg geïnteresseerd in me en ik vertelde hem van alles, zelden was ik zo open naar iemand. Ik denk omdat hij dat ook was. Hij vertelde dat hij meestal relaties had met vrouwen, maar dat hij ook een keer een serieuze relatie heeft gehad met een man. Soms bracht hij de nacht met een man door, maar daar bleef het bij. Toen het café dichtging werden we er letterlijk uitgezet. We liepen terug naar het feest, maar iedereen was allang naar huis gegaan. Alleen mijn fiets stond er nog. Met een lange lange zoen namen we afscheid van elkaar. Toen hij een taxi belde om naar het station te gaan, pakte ik zijn telefoon en heb het gesprek beëindigd. ‘Mijn band is hard genoeg, het is hooguit tien minuten fietsen,’ zei ik terwijl ik mijn fiets van het slot haalde. Ik gaf aanwijzingen, hij fietste en we beleefden een heerlijke nacht. Zijn eerste woorden de volgende dag waren: ‘Je merkt er niks van, hè?’ en toen moest ik zo lachen. Wat een heerlijke vent!

Sinds die avond zijn we samen. We werken niet meer met elkaar, daar hebben we om gevraagd. Inmiddels kennen we elkaars vrienden en familie. Alleen weet niemand van ‘mijn mensen’ dat hij biseksueel is. Ik vind dat ze daarmee niets te maken hebben, hoewel ik er soms ineens mee zit: het idee dat hij een man interessanter zou kunnen vinden dan mij. Danny zegt dat hij geen behoefte heeft aan andere vrouwen of mannen en ik geloof hem. Soms krijg ik een ongemakkelijk gevoel en dat heeft hij dan meteen door. ‘Iedereen is bi, jij kunt er morgen ook met een vrouw vandoorgaan,’ zegt hij dan. Daaraan twijfel ik, maar aan hém twijfel ik gelukkig niet. Van mij mag onze relatie eeuwig duren.

