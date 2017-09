Opgebiecht: ‘Voor mij hoeft seks niet zo’

Elvira (32): ‘Seks. Het lijkt soms wel of alles daarom draait en of iedereen er dol op is. En daar snap ik dus niks van. Ik heb eigenlijk bar weinig met seks, nooit gehad ook.

Vóór mijn huidige relatie heb ik twee andere vriendjes gehad. Met de eerste, mijn middelbare school-liefde, ging ik op mijn zeventiende voor het eerst naar bed. Ik had me er na verhalen van vriendinnen en uit tijdschriften meer bij voorgesteld, maar dacht ook dat het vast beter ging worden omdat we allebei nogal onervaren waren. En op zich werd het ook wel beter (kon ook niet anders, aangezien die eerste keer maar vijftien seconden duurde), maar leuker ging ik het niet vinden.

Ook bij mijn tweede vriend werd dat niet beter en nu, na inmiddels acht jaar met mijn huidige vriend die ik helemaal te gek vind, weet ik inmiddels wat ‘het probleem’ is: ik denk dat ik gewoon niet zo van seks hou.Ik heb er ook geen hekel aan, maar seks doet me gewoon niks. Fysiek is er niets mis met me, hoor, ik kan opgewonden raken en klaarkomen en ik vind het ook fijn om te zien dat mijn vriend wel plezier beleeft aan onze schaarse vrijpartijen. Hij zorgt er ook altijd voor dat ik aan mijn trekken kom, alleen vind ik die ‘trekken’ niet zo leuk en spannend als de meeste mensen, geloof ik. Ik zou echt niks missen als we het nooit meer zouden doen.

Mijn vriendinnen snappen hier niks van. Ik had verwacht dat ik niet de enige zou zijn die het alleen maar doet om haar man te plezieren, maar de vrouwen met wie ik erover praat, herkennen het niet. Mijn beste vriendin zegt dat ze juist de vlag zou uithangen als haar vriend zo veel tijd aan haar zou besteden in bed als de mijne doet. Die verlangt juist enorm naar vaker en meer. Dat snap ik dan weer niet. Ik vind seks zo’n enorm gedoe. Ten eerste al om er de tijd voor te vinden. ’s Avonds in bed ben ik vaak zo moe dat ik wil slapen en ’s morgens staat onze driejarige dochter voor dag en dauw naast ons bed. En dan heb ik het nog niet eens over al dat geplak. Zwetende lichamen, zijn zaad dat overal lijkt te zitten als we klaar zijn… Kun je wéér onder de douche.

Als het er dan toch een keer van komt – omdat mijn vriend vraagt of ik met hem wil vrijen en ik vind dat ik dat niet kan weigeren – ben ik in mijn hoofd altijd bezig met andere dingen. Ook al doet hij hartstikke zijn best om mij te plezieren, mijn gedachten dwalen gewoon af. Ik doe mee, maar intussen ben ik bezig om een boodschappenlijstje te maken of bedenk ik me wat ik zal aantrekken naar die zakelijke bespreking. Waarom ik het dan toch doe? Voor hem. Ik hou van hem en ik weet dat hij er wél behoefte aan heeft. Hij weet dat ik weinig belangstelling heb voor seks, dat het van mij niet zo hoeft en ik in elk geval nooit zo word overvallen door lust of zin dat ik zelf het initiatief zou nemen. Hij heeft er begrip voor en wil niet dat ik het tegen mijn zin doe, dus we hebben afgesproken dat als hij er behoefte aan heeft, hij dat aangeeft. En dan vrijen we dus soms.

Niet per se tegen mijn zin, maar zeker ook niet vanuit mijn eigen behoefte. En dat vind ik prima, want verder zijn we samen wel ontzettend gelukkig. Ik zou het zonde vinden als onze relatie scheuren zou oplopen als hij voor zijn behoeftes buiten de deur gaat rondkijken. Want ook al zegt hij dat hij dat nooit zou doen, ik kan me voorstellen dat als je als jonge kerel nooit meer seks hebt terwijl je daar wel zin in hebt, je vanzelf minder bestand raakt tegen verleidingen van buitenaf. En het klinkt misschien wel gek, maar ik zou daar nog begrip voor hebben ook. Maar goed, zo erg is het nou ook weer niet om af en toe mijn verstand op nul te zetten en gewoon maar mee te doen. Uiteindelijk heeft seks me wel het mooiste opgeleverd dat ik heb: onze prachtige dochter.’

