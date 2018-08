Opgebiecht: ‘We hebben stiekem seks in het huis van de buren’

Laura (31): ‘Onze buren gingen op vakantie en vroegen ons de post en de planten in de gaten te houden. De eerste dagen deed ik dat alleen, tot mijn vriend Max een keer meeging. Ik gaf de planten water en Max liep naar boven. ‘Kom eens!’ riep hij. Hij was in de slaapkamer. Toen ik boven kwam, pakte hij me vast en gooide hij me speels op bed. Dat leidde tot seks. En dat was niet de laatste keer…

Max en ik hebben een prima seksleven. We doen het nog steeds dagelijks, hoewel we al zes jaar samen zijn. Sleur kennen we niet. We hebben dan ook onze manieren om het spannend te houden. Zo doen we het af en toe buiten; op een zomeravond in het park in de buurt. Niemand die het ziet, maar de gedachte ontdekt te kunnen worden geeft een kick. Als we op een feestje zijn, duiken we weleens samen het toilet in. De auto op een parkeerplaats langs de snelweg heeft ook wel iets. En dan het liefst overdag. Allemaal prima.

Maar ik denk dat seks in het bed van de buren eigenlijk te ver gaat. Ik kan die mensen bijna niet meer normaal aankijken. We wonen al drie jaar naast elkaar en hebben goed contact. Niet dat we de deur platlopen, maar we zijn er voor elkaar. We borrelen af en toe een avond en dat is gezellig. Toen mijn buurvrouw Loes vroeg of ik hun planten in leven wilde houden tijdens hun vakantie, vond ik dat dus prima. Ik ben het meest thuis, dus ik zei tegen Max dat ik het wel zou doen. Maar die ene keer liep hij dus met me mee… Seks hebben in het bed van de buren wond ons allebei op en het was spannend, maar niet relaxed. We waren gehaast, hadden onze kleren nog half aan en vestigden ter plekke een snelheidsrecord. Het bed was gelukkig al gekreukeld voordat wij er op hadden gelegen, dus gewoon de dekbedden wat rechttrekken was voldoende. We hadden er geen zooitje van gemaakt. Na inspectie zag alles er goed uit en gingen we naar ons eigen huis.

‘Zit je daar met je wijntje, op de bank waarop je het pas nog hebt gedaan’

De buren hebben bij thuiskomst niets gemerkt en kwamen ons bedanken voor de goede zorgen met een fles likeur uit Italië. Ze deden meteen een drankje bij ons, terwijl Max en ik ondeugende blikken uitwisselden. Ze moesten eens weten. Toen ze aan het eind van de avond weggingen en wij met ze meeliepen naar de deur, was de deur nog niet dicht of Max en ik trokken de kleren van elkaars lijf in de gang. Staand tegen de muur heeft hij me genomen. Kennelijk wond het hem nog steeds net zo op als mij. ‘Van mij mogen ze vaker op vakantie,’ zei Max lachend.

Een paar maanden later hadden we mazzel: de buren gingen een lang weekend naar Londen. Donderdag weg en zondag terug, dus ik zou alleen zaterdag even langsgaan. Dat liep anders. Die donderdagavond gingen we samen naar de buren. De planten hoefden nog geen water, ze waren net weg. We gingen meteen door richting slaapkamer. Max werd wild toen hij zag dat ik zijn favoriete lingerie aanhad. Ja, ik was voorbereid. We hadden een heerlijke vrijpartij. Deze keer namen we de tijd. Vrijdag deden we het er weer. Ik weet nog dat Max voorstelde om even te douchen samen, maar dat vond ik te ver gaan.

Op zaterdag zijn we nog even teruggegaan. Toen hebben we het bed gelaten voor wat het was en het op hun bank gedaan. Loes kwam me een dag na thuiskomst bedanken en nodigde ons uit voor een etentje. ‘Gezellig!’ En zo zaten we diezelfde week nog met een wijntje op hun bank, waarop wij het dat weekend meerdere keren hadden gedaan. En je snapt wel hoe die avond eindigde. Zoals je hoort, klaag ik niet over ons seksleven. Toch vind ik het lastig tegenover onze buren. Ze zijn zo lief en hebben alle vertrouwen in ons. Maar wij kunnen niet wachten tot ze weer op vakantie gaan…’

