Opgebiecht: ‘Mijn vriend zit op zijn geld’

Mia (34): ‘We hadden heerlijk gegeten, het was een gezellige avond en toch had ik bij het nagerecht alweer een knoop in mijn maag. Hoe gaat het betalen straks? Kan ik de rekening net voor zijn neus weggrissen? Helaas. De ober gaf het gesloten mapje, zoals het blijkbaar nog steeds hoort in restaurants, meteen aan mijn vriend. Daar krijg je spijt van, dacht ik.

Mijn vriend Ray is een enorme krent. Niet dat hij geen cent uit wil geven, want hij houdt van lekker leven en mooie spullen. Nee, hij wil geen cent te véél uitgeven. En dat betekent dus dat hij een restaurantrekening tot op de cent nauwkeurig betaalt. Ik vind dat zo gênant. Maar er ruzie over maken doe ik niet meer, dat hebben we al vaak genoeg gedaan. Hij blijft gewoon bij zijn standpunt dat personeel in de Nederlandse horeca een prima salaris verdient en een fooi dus helemaal niet hoeft. Daarom probeer ik als het even kan de rekening zelf te pakken te krijgen en dan bij de bar te gaan pinnen.

In het begin van onze relatie had ik nog niet meteen door dat Ray zo gierig is. Ja, ik merkte een keer dat hij geen fooi gaf, maar dat was bij een brasserie waar de service ronduit belabberd was. En dat-ie al zijn vrienden trots vertelde over een goede deal die hij had gemaakt voor zijn nieuwe auto, snapte ik wel. Een auto ís ook duur en ik vond het knap dat hij zo goed had onderhandeld. Pas toen we na een jaar gingen samenwonen in een klushuis en er veel op uit moesten om nieuwe spullen en klusmaterialen te kopen, begon ik me echt te ergeren.

Bij de meubelwinkel bleef hij, nadat we onze droombank al hadden besteld, net zo lang over de prijs onderhandelen tot ze een bizar hoge korting gaven om maar van ons af te zijn. Want Ray was ontzettend zeurderig en weigerde te vertrekken. Ik stond er met rode wangen bij. Bij kleinere aankopen onderhandelt hij niet, maar heeft-ie een andere strategie: avond aan avond speurt hij het internet af om te kijken of verf en behang toch niet ergens nóg voordeliger zijn. Gek werd ik er tijdens de verbouwing van. Ik was zijn enthousiasme over die ene webshop waar ze net iets minder verzendkosten rekenden of die briljante kortingscode van tien euro, al snel zat. Gááááp, dacht ik dan. Waarom gaan we niet iets leuks doen samen?

Maar goed, ieder zijn meug en als Ray een kick krijgt van zo weinig mogelijk voor iets betalen, best. Binnen de vier muren van ons huis had me dat misschien soms gestoord, maar meer ook niet. Helaas gebeurt het dus vaak genoeg dat ik me doodschaam voor zijn ‘bezuinigingsmethodes’. Niet alleen in de horeca, maar bijvoorbeeld ook op de housewarming van mijn beste vriendin. Ray onderwierp haar vriend aan een kruisverhoor over wat alles had gekost en liet tot in detail weten waar ze allemaal geld hadden laten liggen.

Ik heb al heel wat pogingen gedaan om er met hem over te praten. Op een luchtige manier en ook weleens heel serieus. Hij snapt gewoon niet dat het mij niet zo veel uitmaakt of we ergens een paar euro of een paar tientjes meer voor neertellen. En dat een fooi niet meer dan normaal is als je ergens goed wordt geholpen. ‘Wil je te veel voor dingen betalen dan?’ bijt hij me dan toe. En dat ik me schaam voor zijn gedrag, gaat er al helemaal niet in.

Ik op mijn beurt snap eigenlijk niet waarom hij er wat geld betreft zulke strenge normen op nahoudt. Want op alle andere vlakken is Ray gewoon een lieve, hartelijke, gezellige vent. Eentje met wie ik ontzettend veel lol heb, zolang we het maar niet over geld hebben. Ik wil mijn relatie niet op het spel zetten voor die stomme centen en ben dus maar gestopt met er iets van zeggen. Ook al betekent het dat ik af en toe op mijn tong moet bijten. Of iets moet ‘vergeten’ in een restaurant om nog snel even naar binnen te wippen en alsnog een fooi achter te laten.’

