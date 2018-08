Opgebiecht: ‘Ik doe net alsof ik niet doorheb dat hij vreemdgaat’

Esther (38): ‘Dit jaar ben ik tien jaar getrouwd met Dennis. We hebben twee kinderen en ik ben eigenlijk nog steeds gelukkig met hem. Sinds een paar maanden weet ik bijna zeker dat mijn man vreemdgaat. Ik merk het aan hem, hij is nooit goed geweest in geheimen bewaren. Ik heb hem er nog niet mee geconfronteerd, omdat ik bang ben om ons best wel fijne leventje kwijt te raken.

Het klinkt waarschijnlijk gek als ik zeg dat ik écht gelukkig ben. Maar het is wel zo. Dennis en ik hebben twee fijne zonen, van acht en zes jaar. Ze doen het goed, op alle vlakken: school, sociaal, sport. Het zijn lieve, leuke jongens op wie ik trots ben. Wat dat betreft kan ik me niets beters wensen.

Dennis is op zich een leuke man. Iedereen loopt met hem weg, hij is heel makkelijk in de omgang. Natuurlijk hebben we in die tien jaar de nodige dipjes gehad. Ruzie komt in elke relatie voor, maar eerlijk gezegd vind ik dat we het prima doen. We hebben nooit gedacht over scheiden. We lossen altijd alles vrij makkelijk samen op, in goede harmonie. Er zijn ook weinig dingen geweest waar we grote ruzie over hebben gehad. We komen er altijd zonder kleerscheuren vanaf.

‘Tin was uit met zijn vrouw. Níet met Dennis’

Nu is het anders. Ik heb het gevoel dat ik mijn beste maatje aan het kwijtraken ben. Hij doet vreemd, is gespannen en zo gefocust op zijn telefoon dat ik verwacht dat daar berichtjes op binnenkomen die niet voor mijn ogen bedoeld zijn. Hij doet niet lullig tegen me, maar ik weet dat hij soms tegen me liegt. Zo zou hij een tijdje terug moeten overwerken samen met een collega, Tim. Die man ken ik ook, want ze werken al jaren samen. Diezelfde avond zag ik op Facebook een foto van Tim met zijn vrouw op een terras, met een tekstje in de trant van ‘Diner voor twee’. Toen Dennis heel laat in bed stapte, was ik nog wakker. Nieuwsgierig vroeg ik of het goed ging vanavond, samen met Tim. Ja, antwoordde Dennis, maar hij was heel moe, zei hij. Hij gaf me een zoen en viel als een blok in slaap. Ik lag die nacht piekerend wakker; met wie zou hij aan het rotzooien zijn? Ik kon het niet bedenken, maar waarschijnlijk iemand van zijn werk.

Er zijn namelijk nog een paar van dat soort voorvallen geweest. Dat hij zegt dat hij iets moet doen en daarom later thuis is, of ineens in het weekend een paar uur weg moet. Ik ben nu natuurlijk achterdochtig geworden en als het kan, ga ik dingen checken. Ik ontdekte dat er vaker dingen zijn die echt niet kloppen. In het begin dacht ik steeds: je móet hem ermee confronteren. Je weet dat het niet klopt en je doet gewoon alsof je neus bloedt. Dat voelt niet goed. Aan de andere kant denk ik: oké, ik ben nu niet eerlijk, maar hij is nog veel minder eerlijk. Ik ben ook bang om Dennis voorgoed kwijt te raken. Stel je voor dat het om meer dan alleen seks gaat. Stel dat hij écht verliefd aan het worden is op iemand anders, stel dat hij zo verliefd wordt dat hij van mij wil scheiden. Ik ben mezelf behoorlijk gek aan het maken met mijn gedachten. Ik wil Dennis niet kwijt. Ik wil gewoon het gelukkige gezin blijven dat we tot voor kort altijd waren. Zo’n gezin waarnaar anderen bewonderend kijken: leuke vakanties samen, een mooi huis, goede inkomens, een goede verstandhouding, fijne kinderen en een prima verdeling in het werk, de opvoeding en het huishouden. Het gekke is: we hebben nog steeds seks – minder dan vroeger, maar het is niet dat we het nooit meer doen. Ik vind Dennis ook nu nog aantrekkelijk en kan gelukkig normaal met hem omgaan. Als het erop aan zou komen, denk ik dat ik het hem zelfs zou vergeven als hij het zou op opbiechten. Ik vind het vooral heel erg dat hij niet eerlijk tegen me is. Heel even heb ik gedacht: ik pak hem terug en begin ook een affaire. Maar ik moet er niet aan denken. Ik hou van Dennis. Wil de rest van mijn leven met hem delen – tot de dood ons scheidt en niet totdat een of ander wijf dat doet.’

