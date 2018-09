Opgebiecht: ‘Mijn beste vriendin kan niet van de coke afblijven’

Babette (35): ‘Ik ben altijd gek geweest op uitgaan. Samen met mijn beste vriendin Christel, die ik al ken vanaf de middelbare school, was het praktisch elk weekend raak. We houden allebei van dance, dus vaak gingen we naar een dj en daarna naar een afterparty. En daar kwam weleens een pilletje of snuifje coke aan te pas. Leuk, maar die tijd heb ik nu wel gehad. Alleen Christel niet…

Op een gegeven moment krijg je gewoon een ander leven. Al gaat dat geleidelijk. Wij zijn al twintig jaar beste vriendinnen en we weten alles van elkaar. Vroeger gingen we samen op vakantie, we waren altijd samen op school, deden dezelfde studie. Alle vriendjes, onenightstands, gedachtes, twijfels: je kunt het niet verzinnen of we weten het van elkaar. Natuurlijk zijn er periodes geweest dat we wat minder contact hadden, als één van ons smoorverliefd was bijvoorbeeld en even geen oog meer had voor de rest van de wereld. Dat is allemaal nooit een probleem geweest, we zíjn er voor elkaar, klaar.

Ik ben twee jaar geleden getrouwd met Tommy. Christel was getuige. Ook in ons volwassen leven gaat die vriendschap dus door. Vorig jaar ben ik bevallen van een dochter en Christel zat diezelfde dag nog aan mijn bed. Zelf heeft ze ook een relatie en dat gaat prima.

‘Doe niet zo ongezellig’, antwoordt ze als ik iets van haar gebruik zeg

Het enige wat ik dus heel vervelend vind en wat ik haar ook al vaker heb gezegd, is haar drugsgebruik. Vroeger gebruikten we flink, maar dan ben je twintig! Natuurlijk wordt dat minder als je een serieuzer leven krijgt. Dat weet je, dat hoort bij ouder worden. We doen het nog wel, hoor, af en toe naar een festival. Een keer goed uit je plaat, dat moet kunnen. Tommy weet niet dat ik dan ook nog wel eens wat coke gebruik, maar vindt het prima als ik zonder hem op stap ga. Maar ik vind het met Christel steeds minder leuk worden. Het wordt irritant dat zij dan steevast ‘even iets regelt’ van tevoren. Dat betekent dat er flink coke is ingeslagen. Een enkele keer wil ik nog best een lijntje meepikken, maar hállo, ik ben wel moeder! Dus daar laat ik het bij. Ik wil er geen last van krijgen en ik wil zeker niet dat ik de volgende dag onaanspreekbaar ben. Zij kan heel wat wegsnuiven op zo’n avond. En niet alleen die avond; de dag erna gebruikt ze ook nog wat. Haar vriend weet er niks van en nog vreemder: hij merkt het niet eens aan haar terwijl ze dan onuitstaanbaar is. Daar heb ik geen last van, maar ik vind het vooral onverantwoordelijk gedrag.

Ook Christel wil graag moeder worden. Een tijdje geleden dacht ze zelfs dat ze zwanger was. Ze vertelde me dat ze nog geen test had gedaan maar wel flink overtijd was. Om vervolgens haar gebruikelijke coke-etuitje op tafel te leggen. Toen ben ik tegen haar uitgevallen. ‘Doe normaal, je brengt het leven van je kind in gevaar!’ En ik heb duidelijk gezegd dat ze moest minderen. Dat dit zo niet langer kon. Ze gaf me gelijk, maar handelt er helemaal niet naar. Ze bleek toen gelukkig niet zwanger, maar ik blijf er moeite mee houden. Ik kan er niet bij dat ze er niet vanaf kan blijven. Zo zwak! Als ik terugkijk, was zij altijd al wel de thrillseeker van ons. En ik neem het gebruiken van coke duidelijk zwaarder op dan zij. ‘Joh, doe niet zo ongezellig’, zijn woorden die ik wel vaker uit haar mond hoor. Ze wil er kennelijk niet aan dat die coke behoorlijk wat impact heeft. Vervelend is dat ik het er met niemand over kan hebben, want ons drugsgebruik is altijd ons geheim geweest. Ik zal nooit met Christel breken, maar ik krijg steeds meer moeite met die voorliefde voor coke.’

