Sophie heeft een open relatie: ‘Er was ‘iets’ wat me aantrok buiten onze relatie’

Een relatie waarin je elkaar de vrijheid geeft, werkt dat? Sophie en Karen over hun ervaringen.

‘’Dit is Bart, mijn vriend.’ Het was op een vrijdagavond, we zaten in de kroeg en een vriendin kwam even gedag zeggen. Het was de eerste keer dat ik Bart op die manier voorstelde aan iemand, dat ik hem echt mijn vriend noemde. We waren al een paar weken aan het daten en het voelde goed. Ik wilde een relatie met hem. Hij moest lachen toen ik het zei en zodra die vriendin weg was, volgde er een gesprek. Vanaf dat moment waren we officieel samen. Ik besliste daar en toen dat het een serieuze relatie was, een exclusieve relatie. Daarvoor had ik wel vaker relaties gehad, maar die duurden nooit lang. Als tiener versleet ik het ene vriendje na het andere, gewoon omdat ik zo genoot van de aandacht. Als twintiger hield ik dat patroon eigenlijk aan. Het is gewoon zo gebleven. Ik wist dat het niet normaal was. Of eigenlijk: dat dacht ik, omdat ik in mijn omgeving iets heel anders zag.

Al mijn vrienden hadden vaste relaties, één op één. Tot de een de ander bedroog…

Ik wilde dat het tussen Bart en mij anders zou zijn en dat was het ook. Het ging niet alleen fysiek, maar ook emotioneel goed tussen ons. En dat was helemaal nieuw voor me. Ik genoot van ons, van wat we hadden. Maar na anderhalf jaar begon het te knagen. Ik voelde me aangetrokken tot een collega op het werk en ging me flirterig gedragen. Een enorm schuldgevoel bekroop me, dit mocht ik Bart niet aandoen. Ik vroeg me ook af waarom ik voelde wat ik voelde. Ik was toch gelukkig? Ik besloot eerlijk te zijn en mijn gevoelens op te biechten aan Bart. Hij reageerde zoals alleen hij kan reageren: hij toonde begrip. Hij kende me, hij wist wie ik was voor ik hem leerde kennen en wie ik was in onze relatie.

Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat het niet aan hem lag en ook niet aan onze relatie. Het lag aan mij. Er was ‘iets’ wat me aantrok buiten onze relatie. Aandacht, avontuur, het onbekende. Voor het eerst kwam de term ‘open relatie’ ter sprake. Bart vroeg me of het me gelukkig zou maken om een soort wildcard te krijgen die ik kon gebruiken als ik wilde. Daar kon ik alleen op ingaan als ook hij die wildcard zou inzetten. We wilden het een kans geven. Een enorme last viel van mijn schouders. Ik voelde me zo sterk verbonden met Bart, maar tegelijkertijd ook heel erg vrij. Onze open relatie zou niet puur om seks draaien. We hebben allebei geen overdreven groot libido. Het zou om ons geluk gaan. En dat is zo veel meer waard.’

Elkaar iets gunnen

‘Ik belandde met die collega in bed en vertelde het aan Bart. Het startschot was gegeven, maar toch voelde ik me nog steeds schuldig. Ik had wél seks met een ander, maar hij niet. Opnieuw praatten we erover. Bart stelde me gerust door te zeggen dat hij niet op zoek zou gaan naar iemand anders, maar dat het hem vast wel een keer zou overkomen. Voor mezelf besloot ik mijn collega op een afstand te houden tot ook Bart zijn wildcard zou gebruiken. En dat gebeurde, ongeveer twee maanden later. Hij kwam op een feestje iemand tegen tot wie hij zich fysiek erg aangetrokken voelde. En in plaats van dat te onderdrukken, wilde hij het laten gebeuren. Maar niet meteen. Toen hij die avond thuiskwam, vroeg hij toestemming aan mij. Dat ontroerde me zo: hij wilde mijn goedkeuring. Ondanks onze afspraak. Juist daarom gaf het me geen rotgevoel, ik voelde zelfs geen jaloezie. Die andere vrouw kon hem krijgen, maar hij deed niets met haar zonder mij erbij te betrekken. Daardoor voelde het helemaal niet als bedrog. Integendeel, het gaf onze relatie een nog steviger basis.

Een week later sprak Bart weer met haar af en hadden ze seks. Ik deed hetzelfde met mijn collega. En ik ga er niet over liegen: ik moest Bart en die vrouw toen wel uit mijn hoofd zetten. Maar ik gunde het hem, en andersom gold hetzelfde. De opluchting toen we elkaar daarna terugzagen, was enorm. Net zoals de liefde de we voor elkaar voelden.’

