Onderzoek: zo lang duurt het voordat je een vriendschap écht kunt noemen

Op je werk, in de kroeg of op een feestje: nieuwe vrienden kun je overal maken. Het kost alleen wel best wat tijd om een nieuwe vriendschap te sluiten, zo blijkt uit onderzoek. Een team van knappe koppen zocht uit hoeveel uur je moet steken in een nieuwe vriendschap, voordat je ‘m echt kunt noemen.

Met sommige mensen voel je direct een klik en kun je direct een hele middag op het terras wegkletsen, met andere mensen botert het echter niet meteen maar kan er tóch na verloop van tijd een mooie vriendschap ontstaan. Eén ding is zeker: een échte vriendschap sluiten kost nu eenmaal wat tijd en moeite, maar uiteindelijk heb je wel iets heel moois.

Ondernemen

Onderzoekers van Kansas University stelden een enquête op en berekenden aan de hand van de uitkomsten hoeveel tijd je bewust in een vriendschap ‘moet’ steken voordat-ie door dik en dun is. Volgens het onderzoeksteam is het belangrijk om samen dingen te ondernemen, van shoppen tot samen eten en musea bezoeken.

Van kennis tot beste vriendin

Als we de Amerikaanse onderzoekers mogen geloven, zou je vijftig uur samen door moeten hebben gebracht voordat je elkaar vriendinnen kunt noemen in plaats van kennissen. Na negentig uur verandert iemand van een vriendin in een échte vriendin, en het zou zelfs 200 uur kosten voordat je kunt spreken van een beste vriendin.

Het klinkt misschien veel en hoewel je na een drukke werkdag niet altijd zin hebt om te socializen, is het wél belangrijk om er tijd in te steken (maar vergeet niet dat bovenstaande slechts een richtlijn is die uit onderzoek blijkt). Want uiteindelijk heeft iedereen veel aan een goede vriendschap.

