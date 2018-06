Niels pinkt een traantje weg in ‘Temptation Island VIPS’ en dit is waarom

Een paar dagen geleden kregen we al te zien dat Niels het moeilijk krijgt in de derde aflevering van ‘Temptation Island VIPS’. De beelden hebben duidelijk niet gelogen, want in de uitzending die donderdag op Videoland verscheen kon je zien hoe de vriend van Rosanna een traantje wegpinkt.

In de preview konden we al zien dat Niels het moeilijk had om de charmes van verleidster Fabiola te weerstaan. In de eerste beelden van de derde aflevering zagen we namelijk hoe Fabiola en Niels samen in de zetel zaten. De verleidster deed alvast haar best om al haar troeven uit te spelen en de vriend van Rosanna wist dat wel te appreciëren. ‘Ik kan het goed vinden met Fabiola. Ze is heel lief en schattig’, aldus de spierbundel.

Droog je tranen

Toch zit Niels nog vaak met zijn gedachten bij zijn vriendin. Ondanks zijn deelname aan ‘Temptation Island’ heeft hij het in de ‘VIPS’-editie een stuk moeilijker dan hij had verwacht. Zo zit hij continu met zijn gedachten bij Rosanna en moet hij aan de bar een traantje wegpinken. De twee hebben er namelijk al een bewogen eerste avontuur op zitten en Niels is bang dat Rosanna hem zal bedriegen. Gelukkig voor Niels kan hij uithuilen op de boezem van enkele weelderige verleidsters…

Tekst: Sandie Stroobants | Beeld: RTL/Videoland