‘Mezdi, camera’s liegen niet’: 15x tweets over ‘Temptation Island’ aflevering 13

We moeten er nu toch bijna aan geloven: het einde van ‘Temptation Island’ komt steeds dichterbij (huilen). Gelukkig is het spannend tot het laatste moment, want hóé gaan de koppels reageren als ze elkaar weer zien? Op dat moment zullen we nog heel even moeten wachten, maar nu de dertiende aflevering achter de rug is, zijn we wel weer een stapje dichterbij de ontknoping.

In aflevering 13 van ‘Temptation Island’ vond er een grote stroomstoring plaats. Alle verlichting viel hierbij uit, maar… de camera’s werkten nog prima. En dat hadden de deelnemers duidelijk niet door, want Deborah zwichtte dit keer toch echt voor de charmes van Gino. Zij was niet de enige die de verleiding niet kon weerstaan; ook Mezdi kon zich niet inhouden en werd (opnieuw) ingepakt door Denise, zo onthulden de geluiden die uit de kamer kwamen. Maar Mezdi zou Mezdi niet zijn als hij het niet zou ontkennen. Terwijl Denise bleef volhouden dat er wél iets gebeurd was, hield hij voet bij stuk dat het niet zo was. Ook tegenover haar, waardoor de verleidster in tranen uitbarstte. Daarnaast wist ook Tim deze aflevering weer voor verbazing te zorgen. Vooral op het moment toen hij zei dat-ie zich volwassener wil gedragen en wéér Cherish wist te benauwen.

Twitterend Nederland en België konden hun mond daar natuurlijk niet over houden en social media stroomde dan ook weer vol met tweets over ‘Temptation Island’. Lees maar mee:

TIM HOU GEWOON UW FOKKING BEK. WE WETEN HET NU.#TemptationIsland — Chanandler Bong. (@AnaisMGonzalez) 19 april 2018

Megan heeft gelijk over het fijt dat Deborah beter verdient. En dat Tim lelijk is. #temptationisland #Timtation #temptation #temptationisland2018 — Stijn Luyten (@fotostijn) 19 april 2018

De ochtendkrant, best way to discribe onzen Tim #temptationisland pic.twitter.com/e0dWPTtHSX — Cassandra Lambert (@cssndrlmbrt95) 19 april 2018

Damn gino en deborah zijn koddig! Spijtig dat nie serieus is 😕 #temptationisland — chelsey deleu (@Chelsey_Deleu) 19 april 2018

Niet gezoend maar we hebben wel op de mond gekust.

Hoe dat je dat doet moet je mij toch eens uitleggen hoor #temptation #temptationisland — Jolien Coelus (@JCoelus) 19 april 2018

Cherish is blijkbaar nog altijd Tim zijn kleuterleidster ‘gedraag je’ 😂 #temptationisland — chelsey deleu (@Chelsey_Deleu) 19 april 2018

Jullie maken het ook wel EEHL EGHMAKKELIK voor ons 🙈#TEMPTATIONISLAND pic.twitter.com/lb5OaFU75u — wendy van impelen (@wendyvanimpelen) 19 april 2018

‘Wij zijn heel verliefd he? Zeg ook eens hoe verliefd we zijn? Amai zo verliefd dat wij zijn, ja toch he? Ik ben nog nooit zo verliefd geweest, jij ook? Zie je mij graag? Ja toch he? Trouwen? Trouwen? Trouwen?’ Tim. #temptationisland 2018. — Pieter Claeys (@Pieker84) 19 april 2018

Volgens mij is Mezdi een psychopaat? #TemptationIsland — chelsey deleu (@Chelsey_Deleu) 19 april 2018

Tim over Mezdi:”Wie ben ik om een oordeel te vellen over anderen?” Wacht…zei hij nu iets zinnigs? #temptationisland pic.twitter.com/CNcfzP0vRo — a fashion girl (@afashiongirlbe) 19 april 2018

Kevin blijft zo slecht praten over het feit da Megan hem bedrogen heeft op #TemptationIsland maar is hij misschien vergeten da hij haar meer dan 5 keer bedrogen heeft??? — Phe (@phaedraadegroof) 19 april 2018

Ik hou niet van drama #temptationisland serieus Joshua, waar dacht ge dat ge voor getekend had? Drank, seks en plezier??? No drama no mama eh vriend! — Joo Diels (@J_o_o_k_e) 19 april 2018

Niet gezoend maar op de mond gekust. Of zoals onze Gino zou zeggen: pindanootjes gegeten #temptationisland — Marlot van Lit (@mlotzoetermeer) 19 april 2018

