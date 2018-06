Bijzonder: zó belangrijk is het om (meer) tijd voor elkaar te nemen

Als je een lange relatie hebt en al een tijdje met elkaar onder één dak woont, kan het er nog weleens bij inschieten om écht de tijd voor elkaar te nemen. Jullie ploffen ’s avonds misschien samen op de bank, maar wanneer hebben jullie voor het laatst écht aandacht aan elkaar besteed?

Onze collega’s van Libelle gingen op onderzoek uit en kwamen tot de ontdekking dat maar liefst 41 procent van de Nederlandse stellen vindt dat ze te weinig tijd voor elkaar neemt. De boosdoeners? Ongeveer een kwart van de ondervraagden (27 procent) gaf aan dat kinderen veel aandacht en tijd vragen, volgens 10 procent gooien smartphones roet in het eten en 37 procent zou te druk zijn met werk.

Uitkleden

Om in beeld te brengen hoe belangrijk het is om wél voldoende aandacht aan elkaar te besteden, heeft Libelle in samenwerking met Lifehunters een experiment opgezet. Hierbij is aan vier koppels gevraagd of ze elkaar aandachtig willen uitkleden voor de camera. En dat heeft voor bijzondere inzichten gezorgd: ‘Door dit experiment zijn we bewuster van de tijd die we samen moeten doorbrengen’, aldus Charlotte en Greg, die 9 jaar samen zijn. ‘De telefoons moeten echt vaker opzij worden gelegd.’

Bron/beeld: Libelle