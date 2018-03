Het eerste ‘Married At First Sight’-stel is getrouwd en dít vond Twitter ervan

In Married At First Sight was het gisteravond éindelijk tijd voor het eerste huwelijk en dús de eerste ontmoeting van één van de vier matches. Het was de beurt aan Yordi en Elisa, een koppel waar het internet na het zien van de aflevering toch ietwat weinig vertrouwen in lijkt te hebben…

Even lachen

Da’s natuurlijk jammer (want ó wat willen we graag dat dit experiment slaagt), maar zorgt wel voor briljant vermaak op Twitter. De kijkers analyseerden er vrolijk op los tijdens de huwelijksvoltrekking, de ene uitspraak nog lolliger dan de andere. We hebben de grappigste voor je verzameld.

Bekijk het fragment in onderstaande video. Bekijk hier de hele uitzending van MAFS terug.

Potdikke Vincent, nu je het zegt! XD

Want hobbeltjes kun je gewoon overheen rijden… Uhuh.

Volgens Yordi is het hebben van een kind een "hobbeltje op de weg". #mafs pic.twitter.com/A8qaOgPor6 — 💋 Marloes 💋 (@Ohjekker) March 6, 2018

Voor Yordi is er sowieso een backup mocht het nergens op uitdraaien…

Over ‘hobbeltjes’ gesproken…

“Yordi woont nog thuis.” Je ziet haar gezicht betrekken #mafs — Laura Beljaars (@iLaura_B) March 6, 2018

Thanks, mam.

Niks gaat normaal bij Yordi, misschien mankeert het vrouwtje ook wel iets .. , van je moeder moet je het hebben 👍🏻 #MAFS — Annelous (@Loes1979) March 6, 2018

Kritisch type wel…

Mama Yordi is not happy 😂#mafs — joyce stekelenburg (@Joyce_minnie) March 6, 2018

Inderdaad een knappe prestatie.

Hoe kun je nou 5 hernia's oplopen in de sportschool? #mafs — Felon la Pierre (@felonlapierre) March 6, 2018

Nou ja, eerlijkheid duurt het langst zeggen ze, toch?

Een kind een drempeltje op de weg daar rij je toch over heen #hijzeihetecht #mafs — jeroen glissenaar (@glisje22) March 6, 2018

Misschien heeft het wat tijd nodig?

Een lege verhuisdoos heeft meer chemie. #mafs — Kwit77 (@kwit77) March 6, 2018

We vrezen met grote vreze…

en dan maar hopen dat sit het ongemakkelijkste moment in je huwelijk is. #mafs — jennnsch (@jennnsch) March 6, 2018

Zij leek in ieder geval wél een plezierig dag te hebben. XD

Die trouwambtenaar heeft n steekje los ofnie? #mafs — ωι∂∂єяѕнιи (@Widdershins14) March 6, 2018

Dat heeft Jeroen goed ‘gezien’.

Ah zo ziet blinde paniek er dus uit 😂#mafs — jeroen glissenaar (@glisje22) March 6, 2018

We hebben inderdaad enthousiastere reacties gezien…

De reactie van yordi na het zien van zijn beste vriend als hij zijn trouwpak toont is goud waard #mafs pic.twitter.com/8Ht36LUV0k — Ron (@RonVerheijen) March 6, 2018

Wat niet is kan nog komen. Toch? TOCH?

Dit gaat ‘m niet echt worden tussen Jordy en Elisa… geen vonken in ieder geval. #akward #MAFS pic.twitter.com/Ootd6PDugf — Eleonora (@Eleonora06) March 6, 2018

Henk vindt Yordi maar ‘niks’, da’s duidelijk.

Elisa heeft er niks van verwacht. Die verwachting is ook uitgekomen #mafs — Henk Noordhoff (@henknoordhoff) March 6, 2018

Joyce, we are with you.

Ligt het aan mij of zag ik Elisa dr gezicht meteen al "betrekken" run girl run 😂 #mafs — joyce stekelenburg (@Joyce_minnie) March 6, 2018

Da’s toch een dingetje met een camera op je neus…

Nee is ook een antwoord Elisa😱 #mafs — Marike (@MarikeHogenEsch) March 6, 2018

Misschien dat Elisa van een complimentje vrolijker gaat kijken?

Ik weet het niet zo met deze match, ben benieuwd… Btw wat een knappe meid Elisa, geweldig figuur, mooie kop! 👰🏻🤵🏼 #mafs — Vanity Baoh (@VanityBaoh) March 6, 2018

Yes, ook wij kunnen niet wachten tot de volgende aflevering. =P

