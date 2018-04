Dit bedoelen mannen écht met ‘rustig aan doen’

Mannen komen van Mars en vrouwen van Venus. Niet voor niets is dit spreekwoord ooit in het leven geroepen. Soms begrijpen we elkaar gewoon niet. Wat wil hij bijvoorbeeld zeggen met: ‘we moeten even rustig aan doen’, terwijl jij volledig in de wolken bent? Dat antwoord wordt nu duidelijk.

Vijf mannen gaven op Reddit antwoord op de vraag ‘Waarom heb jij ooit tegen iemand gezegd dat je het rustig aan wil doen?’ Twee dingen kwamen duidelijk naar voren: er is iets met hem óf hij is te zeker van zijn zaak.

1. Hij is onzeker

Mannen mogen dan wel van Mars komen, ook zij dragen onzekerheden met zich mee die ze niet zomaar op tafel gooien. Zo zullen ze het bij de eerste afspraakjes echt niet meteen over hun matige bedprestaties hebben. ‘Ik heb het meerdere keren gezegd, omdat ik het dan ook echt rustig aan wilde doen. Ik leer een meisje graag beter kennen, voordat ik met ze naar bed ga. Dat is mijn comfort zone’, vertelt een van de mannen op Reddit.

2. Hij komt net uit een andere relatie

Sommige mannen gaan van de één naar de ander als het op relaties aankomt. Maar dat kan je ook opbreken. ‘Mijn vorige relatie was al vroeg geëscaleerd. Het werd te snel serieus, omdat ik dacht dat ik echt gevoelens voor haar had. Toen ik een nieuw meisje ontmoette dat me erg leuk leek, besloot ik dat het handig was om het rustig aan te doen.’ Zo geeft hij zijn nieuwe vlam toch een eerlijke kans op zijn liefde, maar wel in een rustiger tempo.

3. Om nog aantrekkelijker gevonden te worden

Er zijn echter mannen bij die de bewuste zin om hele andere redenen uit te spreken. ‘Het leek haast wel of – elke keer dat ik een meisje vertelde dat ik het rustig aan wilde doen – ze mij stukken aantrekkelijker vond’, zo liet iemand weten op Reddit. Nu snappen we het wel: mannen die meteen met je het bed in willen duiken, zijn ook niet het meest aantrekkelijk. Maar of dit nu echt de bedoeling is..

4. Hij wil geen stap overslaan in de relatie

Andere mannen gebruiken het niet alleen om aantrekkelijker gevonden te worden, maar juist omdat ze zelf in een trager tempo geloven. ‘Als ik geïnteresseerd ben in een meisje voor de langere termijn, zou ik eerst een paar keer met haar afspreken om haar beter te leren kennen. Er zijn vast mensen die dat stom vinden en juist op seks uit zijn. Tegen hen wil ik het volgende zeggen: de seks is echt beter als je elkaar beter leert kennen.’ Dat is nog eens een mooie gedachte.

5. Hij is te bang om te zeggen dat het niets gaat worden

Aansluitend bij die onzekerheid heb je ook mannen die gewoon niet eerlijk durven te zijn. ‘Ik heb een meisje gezegd dat ik het rustig aan wilde doen toen ik net uit een vorige relatie kwam. Ik was er zo door aangedaan, dat ik alleen maar klaar was voor een ongezonde rebound, waar ik me achteraf niet eens beter door voelde’, legt iemand uit. Leuk voor hem die ‘ongezonde rebound’, maar voor jou is het toch jammer.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: iStock