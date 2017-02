Verrassend: Mannen met een carnavalsoutfit in deze prijsklasse gaan vaker vreemd

Carnaval komt er weer aan en vooral in het zuiden van Nederland betekent dit dat veel feestgangers de straat op zullen gaan in creatieve pakken. Bij feestkleding365.nl wilden ze weten wat de gemiddelde carnavalsganger allemaal doet tijdens carnaval. Behalve dat hij veel biertjes drinkt, blijkt de gemiddelde carnavalvierder ook vaak vreemd te gaan: maar liefst 13,6 % rijdt scheve schaats.

Bij feestkleding365.nl ondervroegen ze 950 feestneuzen naar hun gewoontes. De gemiddelde carnavaller blijkt 2,6 dagen lang Carnaval te vieren; gedurende het feest 25,8 biertjes te drinken; €53 uit te geven aan een kostuum en 13,6 % van hen gaat vreemd (zoenen telt hier ook als vreemdgaan).

Die 13,6 % is het gemiddelde voor heel Nederland, maar verrassend genoeg blijkt er een opvallend verschil per regio te zijn. In Brabant gaat 22,1 % vreemd tijdens Carnaval, in Limburg is dat veel minder namelijk: 5,9 %. Dat het gemiddelde op 13,6 % komt is dankzij de ‘import’ Carnavalsvierders uit de rest van Nederland. Gemiddeld gaat 15,8% van hen vreemd. Deze import Carnavalsvierders melden zich overigens ook het vaakst ziek na een paar dagen fuiven.

Hoe duurder het pak, hoe groter de kans dat hij vreemdgaat

En nu dan de meest verrassende uitkomst van het onderzoek: er blijkt een verband te zijn tussen hoeveel iemand uitgeeft aan zijn Carnavalsoutfit en de kans dat hij buiten de pot pist. Als het pak meer dan €200 heeft gekost is de kans maar liefst 38,7 % dat hij vreemd gaat! Bij een goedkope outfit die minder dan €30 heeft gekost is de kans op vreemdgaan maar 12,9 %! Jeetje!

Trekt jouw vriend dus speciaal naar het zuiden voor Carnaval en heeft hij flink in de buidel getast voor zijn outfit? Dan kan het verstandig zijn hem een beetje beter in de gaten te houden 😉

Bron: feestkleding365.nl