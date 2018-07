3 manieren waarop de lichaamstaal van je partner kan verklappen dat-ie vreemdgaat

Moet je partner plotseling wel héél vaak overwerken, is-ie ineens altijd ‘te moe’ voor seks en merk je dat-ie zich anders gedraagt? Je hoeft natuurlijk niet altijd overal meteen iets achter te zoeken en het hoeft ook echt niet altijd iets te betekenen, maar het kán zijn dat hij vreemdgaat.

Heb je het idee dat jouw partner van meerdere walletjes eet? Soms ligt het er dik bovenop en valt het niet te ontkennen, maar in andere gevallen kan het zijn dat je het totaal niet doorhebt. Als je een donkerbruin vermoeden hebt, is het een idee om eens zijn lichaamstaal in de gaten te houden; er zijn namelijk tekenen waaraan je overspelig gedrag kunt herkennen.

1. Zenuwachtig

Hoewel sommige onbetrouwbare types vreemdgaan met iemand die hun partner niét kent, kiezen andere voor een persoon die dichterbij staat. Is dat tweede het geval, dan zal je partner hoogstwaarschijnlijk zenuwachtig reageren wanneer jij zijn of haar naam laat vallen. ‘Dit kun je herkennen aan het feit dat jouw partner sneller gaat praten en/of oogcontact vermijdt’, legt relatiedeskundige David Benett uit aan Popsugar. Als de persoon waarvan jij vermoedt dat jouw partner ermee vandoor gaat, in de buurt is, zal je nóg beter op lichaamstaal moeten letten. ‘Lichaamstaal is iets onbewusts en een vreemdganger zal dan ook niet doorhebben dat-ie fysiek meer contact met zijn minnaar of minnares zoekt.’

2. Lachend appen

Krijgt je partner een berichtje binnen en zit-ie continu te lachen naar zijn telefoon? Dan kan het natuurlijk zijn dat een van zijn vrienden een goede grap heeft gedropt, maar het kan óók zo zijn dat-ie een spannend berichtje binnenkrijgt. Vraag op de man af waarom hij moet lachen. Antwoordt-ie met ‘niets’ en wil hij absoluut niet in detail treden? Dan kan er toch meer aan de hand zijn.

3. Minder intiem

We zeiden het al: ‘te moe’ voor seks. Neemt hij fysiek meer afstand van je en raakt hij je nauwelijks nog aan? ‘Veel vreemdgangers voelen zich slecht over hun onacceptabele gedrag en/of vinden de persoon waarmee ze het doen een stuk leuker’, aldus Benett. ‘Daarom stoppen ze met het aanraken van hun huidige partner, of vermindert die vorm van lichaamstaal.’

Laat één ding duidelijk zijn: je kunt het aan de hand van bovenstaande dingen ‘checken’ als je vermoedt dat je partner vreemdgaat, maar ga niet altijd meteen van het slechtste uit; het kan ook zijn dat je spoken ziet. Met elkaar praten is de oplossing!

