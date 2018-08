Lezersdilemma: ‘Hoe kan ik mijn vriend motiveren zonder op zijn moeder te lijken?’

Elke week plaatsen we een dilemma op Facebook, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde stellingen denken. Deze week: de 37-jarige Britt, die zich afvraagt hoe ze haar vriend kan motiveren om een nieuwe baan te zoeken.

De vriend van Britt is sinds drie maanden werkloos na een grote reorganisatie. Direct erna ging hij direct aan de slag met solliciteren, maar na een paar afwijzingen leek hij zijn motivatie te zijn verloren. Hij krijgt nog een paar maanden een uitkering, maar Britt is bang dat hij dan nog steeds geen baan heeft gevonden. Wat kan ze doen om hem te helpen?

Anouk: Samen met hem banen zoeken en solliciteren. Vacatures voorstellen die jou leuk lijken voor hem. Vrijwilligerswerk voorstellen om hem te mobiliseren en actief te krijgen. En zorgen dat hij niet in een depressie schiet.

Heleen: Soms kan iemand zijn of haar motivatie kwijtraken. Dit betekent niet dat je gelijk de relatie o.i.d. hoeft te stoppen, iedereen heeft slechte periodes, toch? Probeer hem eerst te motiveren op een vriendelijke manier, en vertel hem rustig wat je dwars zit. Kijk of hierna vooruitgang komt en is dit niet het geval kan je altijd nog een ultimatum stellen.

Judith: Als hij in de put zit, is het stap voor stap weer opbouwen. Ga iedere avond samen sporten of wandelen of fietsen. Leg aan hem uit dat je het belangrijk vindt om samen te ontbijten. Vraag aan hem of hij voor het avondeten zijn specialiteit wil maken, of iets anders dat jij heel erg lekker vindt. En zo zijn er nog wel meer smoesjes/trucjes om hem weer in de benen te krijgen. Zodra hij lekkerder in zijn vel zit zal hij ook weer veel gemotiveerder zijn om te solliciteren.

Vera: Ik zou hem een ultimatum stellen: je best doen om een baan te vinden en anders zijn wij klaar met elkaar.

Joyce: Schop onder zijn reet verkopen. Je bent zijn moeder niet dus ik zou eisen dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt en anders maar lekker bij mama op de bank gaat zitten. Er is werk zat. Dan maar eerst een schoonmaakbaantje en van daaruit solliciteren. Laat ook nog eens zien dat je je neus niet ophaalt voor minder geschoold werk.

Brigitta: Heel herkenbaar. Als jij niets doet, gebeurt er niets. Bij ons ging het precies zo. Ik werkte, zorgde voor de kinderen en het huishouden. Wij zijn inmiddels niet meer samen. Hij heeft trouwens nog steeds geen baan.

Beeld: iStock