Lezersdilemma: ‘Zal ik voor mijn vriend op m’n knieën gaan?’

Elke week plaatsen we een dilemma op Facebook, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde stellingen denken. Deze week: de 33-jarige Puck, die onlangs een verlovingsring heeft gekocht en haar vriend ten huwelijk wil vragen.

In vijf maanden tijd zijn twee vriendinnen van Puck in het huwelijksbootje gestapt, ondanks het feit dat ze voorheen niet veel om trouwen gaven. Nu zou zij op haar knieën willen gaan voor haar vriend, maar is ze bang voor een afwijzing omdat hij het huwelijk maar een ‘burgerlijke bedoening’ vindt.

Nynke: Ik heb mijn man (die niets met het huwelijk had) ten huwelijk gevraagd op een romantisch plekje waar we met z’n tweeën waren. Ik heb er toen bij gezegd dat als hij echt niet wilde, dat dat ook prima was. Het aanzoek deed hem zo veel dat hij toch overstag ging en we inmiddels gelukkig getrouwd zijn. Je kunt hem altijd vragen onder het motto ‘nee heb je, ja kun je krijgen’. Als het goed is heb je niets te verliezen. Ik zou hem niet voor het blok zetten bij allemaal andere mensen.

Janine: Niet vragen en gewoon blij zijn met wat je hebt, een fijne relatie.

Patty: Tja… als jullie er beiden zo anders over denken, zou ik eerst nog eens een gesprekje aangaan en aankaarten dat je van mening bent veranderd. En dan maar eens zijn reactie afwachten. Zo vanuit het niets een aanzoek doen en hem voor het blok zetten, zouden ze (indien de rollen waren omgekeerd) bij mij niet hoeven te doen… veel succes en wijsheid toegewenst!

Joyce: Mijn vader zij altijd: ‘huwelijk rijmt ook gruwelijk en trouwen op rouwen…’ Zelf is hij gelukkig getrouwd en maakt hij altijd de grap dat mijn moeder gelukkig is en hij getrouwd. Ik ben inmiddels zelf een halfjaar verloofd en dolgelukkig, en had zelf nooit verwacht ooit te gaan trouwen. Des te groter was de verrassing en blijdschap dat hij ineens op zijn knieën ging.

