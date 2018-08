Lezersdilemma: ‘Mijn beste vriendin en ik zijn verliefd op dezelfde man’

Elke week plaatsen we een dilemma op Facebook, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde stellingen denken. Deze week: de 34-jarige Maaike, die verliefd is op dezelfde man als haar beste vriendin.

Maaike en haar beste vriendin kennen elkaar al sinds de basisschool en zijn jaren later nog steeds twee handen op één buik. Momenteel wonen ze in hetzelfde appartementencomplex en hebben ze hun oog laten vallen op dezelfde buurman. De vriendin van Maaike vertelde dat ze een date heeft met hem, maar nu twijfelt Maaike of ze de man in kwestie moet vergeten of óók mee uit moet vragen.

Shanna: Je kan hem natuurlijk altijd vragen. Als hij tegen jou ook gewoon ‘ja’ zegt en op date wil, dan weet je meteen met wat voor soort man je te maken hebt.

Kate: Jammer dan… de ‘girlcode’ is dat je nooit een man van je vriendinnen pakt. Jij was te laat, helaas pindakaas. Daarbij heeft-ie nu een date met jouw vriendin. Je kan wel tegen je vriendin vertellen dat je hem al erg leuk vond voordat je wist dat zij met hem op date ging, maar dat zal denk ik niet goed vallen. Dus zou dat niet eens doen. Ga hem in elk geval niet achterbaks mee uitvragen achter haar rug om; dan raak je zeker je vriendin kwijt. En ik neem aan dat je vriendschap met haar toch wat belangrijker is dan een date met je buurman?

Yvonne: Jullie zijn twee handen op één buik, al jaaaren vriendinnen. En dan wil je doen alsof je niet wist dat je vriendin met hem op date ging? Beetje achterbaks, niet?

Wellicht viel voor beiden de date tegen en krijg je je kans nog wel. En anders jammer maar helaas.

Jennifer: Maaike, als je echt een vriendin bent, gun je haar dit en focus jij je op iemand anders. Blijkbaar vindt hij haar al meer de moeite waard dan jou, dus zeker geen energie in deze man steken. Het zou zwaar egoïstisch zijn als je je vriendin overruled hiermee.

Annemarie: Waarom zou je een man uit willen vragen die een andere vrouw mee uit heeft gevraagd? Blijkbaar voelt hij niet de behoefte om met jou uit te gaan, maar met haar.

Patty: Volgens mij gaat vriendschap boven een potentiële scharrel of relatie… Eerlijkheid duurt het langst, helemaal als je zo close bent.

