Elke week plaatsen we een dilemma op Facebook, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde stellingen denken. Deze week: de 36-jarige Annet, die sinds twee jaar een leuke vriend heeft. Onlangs heeft hij haar ten huwelijk gevraagd en is ze met hem verloofd, maar plotseling is toch haar ex weer in beeld gekomen.

Lees ook: Lezersdilemma: ‘Ik zit helemaal niet op die roze wolk waar alle blije moeders het over hebben’

Nadat het uitging met haar ex had Annet nooit meer verwacht dat ze opnieuw het liefdesgeluk zou vinden. De twee gingen destijds uit elkaar omdat hij naar New York verhuisde voor zijn werk en Annet besloot niet mee te gaan; de relatie ging dus niet over omdat de koek op was. De ex van Annet liet onlangs weten weer terug te verhuizen naar Nederlands en sindsdien kan ze hem niet uit haar hoofd zetten. Moet ze naar hem terug?

We verzamelden jullie meningen en adviezen over dit dilemma. Wat zou jij doen? Klik hier om mee te praten!

Erica: ls die ex zo ontzettend veel om je gaf, was hij in de eerste plaats niet naar New York gegaan. Hij heeft zijn kans gemist zou ik zeggen. Misschien gaat hij over twee jaar naar Japan en zit je weer alleen. Als je nu gelukkig bent, blijf je bij je verloofde!

Maurike: Ex komt na twee jaar weer bij je aankloppen en jij weet niet wat je moet doen? Snap dat je misschien wat in de war bent maar hallooo, hij komt na twee jaar weer bij je aankakken. Lekker laten gaan, joh. Je hebt een leuke, lieve vriend nu en hij wil met je trouwen. Is volgens mij heel wat waard. Stop je energie in je relatie en niet in je ex.

Rachel: Bij twijfel niet trouwen of het even uitstellen. Maak een afspraak met je ex en kijk wat je voelt… doe je dat niet, krijg je spijt.

Anouk: Als je nog zoveel om hem geeft, moet je gaan onderzoeken of je huidige partner wellicht toch niet je tweede keus is. Misschien krijg je eeuwig spijt als je dit niet uitzoekt.

Sandra: In ieder geval niet trouwen met je huidige vriend. Hij verdient liefde, niet omdat hij een goede baan en leuke vrienden heeft.

Lauren: God weet wat hij in die twee jaar heeft gedaan. Jij hebt nu een leven opgebouwd met je nieuwe vriend, dan moet hij niet terug komen met ‘hey, hier ben ik, kunnen we de draad weer oppakken’. Want wie weet loopt het fout en heb je een superlieve man laten gaan…

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Shutterstock