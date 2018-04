Lezersdilemma: ‘Moet ik mijn vriend afraden zijn gevoel te volgen?’

Elke week plaatsen we een dilemma op Facebook, omdat we erg benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde stellingen denken. Deze week: de 32-jarige Martine, die zich afvraagt of ze haar vriend moet steunen in het beginnen van een eigen koffiezaak en bakkerij in één terwijl hij geen ervaring in de horeca heeft. Ze wil het wel, maar ziet zijn plan eigenlijk niet zitten en vreest zelfs voor hun relatie.

Jeanine: Ga samen op onderzoek uit. Wat heb je allemaal nodig om zo’n zaak te starten en niet onbelangrijk: welke kosten erbij komen kijken. Ga informeren bij de KvK, de bank en lokale ‘kleine’ koffiebarretjes. Reken alles uit, zoek uit welke diploma’s hij nodig heeft en welke certificaten en vergunningen hij nodig heeft. Pas als jullie dit allemaal hebben uitgezocht (ook welke financiële gevolgen dit heeft voor jullie huishouden, want ik kan me voorstellen dat het allemaal flink krap wordt als zijn inkomen wegvalt), dan pas kunnen er beslissingen gemaakt worden. dus steun hem in de zoektocht, maar zeg niet zomaar ‘nee, klaar ermee’. En wellicht komt hij erachter dat hij dit helemaal niet kan, of misschien juist wel. Maar dan wel goed ingelicht en uitgezocht.

Merel: Geloof in hem! Ga met hem bakken, koop een schort voor hem, regel een snuffelstage bij de plaatselijke bakker, zeg dat je elke zondag eigengebakken gebak bij de koffie wil, en zie zijn geluk groeien. En als jouw geluk dan niet meegroeit, trek dán je conclusies…

Esther: Zeg gewoon de waarheid, en steun hem bij een stage. Eerst proberen en dan meer geld erin steken. Weet-ie meteen of hij het echt leuk vindt om het elke dag te doen of niet.

Maritza: Iemand zei ooit: hmmm, dat heb ik nog nooit gedaan, dus dat moet ik wel kunnen. Als partners steun je elkaar. Stel dat het mislukt, dan kun je er beter spijt van hebben dan je hele leven denken ‘hadden we maar’.

Anouk: Gewoon niet doen! Het kost je relatie, spaargeld en uiteindelijk je gezondheid. En ik heb het helaas zelf ondervonden. In Nederland zijn de kosten veel te hoog: pensioenfonds, huur, gas en licht, loonheffingen, et cetera, et cetera. Daar moet je enorm veel kopjes koffie voor schenken. Laat je alsjeblieft héél goed voorlichten, ik weet er helaas alles van…

