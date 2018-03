Lezersdilemma: ‘Kan ik anderen vertellen dat mijn vriend onvruchtbaar is?’

Elke week plaatsen we een dilemma op Facebook, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde stellingen denken. Deze week: de 34-jarige Rachel. Ze heeft een kinderwens en is hartstikke vruchtbaar, maar haar vriend niet. Hij wil alleen niet dat Rachel het aan Jan en alleman vertelt, met als gevolg dat mensen er al gauw vanuit gaan dat zij onvruchtbaar is.

Lees ook: Lezersdilemma: ‘Moet ik mijn kind uit die ‘lastige klas’ laten plaatsen?’

Alleen de broer, beste vriendin en moeder van Rachel weten van de kwestie af, en dat wringt. Rachel krijgt namelijk veel goedbedoelde adviezen over diëten en ivf, en er wordt haar vaak gevraagd wanneer er een kindje komt. Haar vriend houdt dan zijn mond. En hoewel Rachel snapt hoe pijnlijk het is voor hem, doen de blikken van mensen die denken dat er iets mis is met haar óók pijn. Wat kan Rachel doen?

We verzamelden jullie meningen en adviezen over dit dilemma. Wat zou jij doen? Klik hier om mee te praten!

Birgit: En het in het midden laten? Dus wel vertellen dat kinderen krijgen er voor jullie medisch gezien niet in zit, maar niet aan wie dat ligt. Is toch ook helemaal niet belangrijk aan wie het ligt, lijkt mij.

Brechtje: Zeg tegen je vriend dat je dit niet leuk vindt en graag open wil zijn. Ook om verder te kunnen met dit proces.

Monique: Je kunt toch zeggen: ‘wij kunnen geen kinderen krijgen en we kunnen ook geen traject in om dit wel voor elkaar te krijgen’? Daarnaast zou ik met je vriend bespreken dat jij wel de behoefte hebt om dit te delen en erover te praten, zodat jullie samen kunnen bepalen aan wie jij je verhaal vertelt. Ik kan me goed voorstellen dat jij dit met vriendinnen of een vriendin wilt bespreken.

Jacqueline: Het is geen schande dat je vriend onvruchtbaar is. Misschien is het goed dat hij met de huisarts praat over zijn schaamtegevoel hierover. Daar zit mijns inziens de oplossing. Sterkte hoor!

Saskia: Ik zou het ook in het midden laten, maar wel vertellen dat jullie geen kinderen kunnen krijgen. Zo voorkom je vervelende vragen en door open te zijn, voorkom je dat anderen dingen voor jullie in gaan vullen en kunnen jullie het zelf ook een plaatsje proberen te geven. Heel veel succes!

Esther: Ik vind het zelf ook best brutaal van mensen om daar ‘ongevraagd’ advies over geven; over diëten etc. Jullie kunnen helaas geen kinderen krijgen, klaar. De details gaan anderen helemaal niet aan, vind ik.

Desi: Het benoemen en het gesprek aangaan met je vriend… Sterkte.

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Beeld: iStock