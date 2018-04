Krijg je als ‘Temptation Island’-verleider nu wel of niet betaald voor je deelname?

Hoewel de meeste mensen (stiekem) smullen van de avonturen in Temptation Island, is er één vraag die bij iedereen komt opspelen: wáárom zou je in vredesnaam meedoen aan zo’n programma? Als verleider doe je dat in elk geval niet vanwege het geld, als we verleiders Joshua en Tomas mogen geloven.

Als je als verleider meegaat naar Thailand, krijg je daar niets voor. ‘We willen een groot misverstand de wereld uithelpen: als verleider word je niet betaald voor je deelname aan Temptation Island’, verklapt Joshua tegenover Glamour. ‘Ik deed mee voor de ervaring, zo’n kans krijg je maar één keer en dat volledig gratis – terwijl zo’n vakantie in Thailand gemakkelijk duizenden euro’s kan kosten. Wij hoefden niets te betalen, alleen rokers moesten hun eigen sigaretten betalen.’

Boete

Ook verleider Tomas heeft onthuld waarom hij heeft meegedaan aan Temptation Island. ‘In mijn vriendengroep ben ik de enige vrijgezel’, vertelt hij. ‘Mijn vrienden vonden dat het programma wel iets voor mij was, zelf twijfelde ik nog. Ik dacht aan mijn toekomstige werkgevers maar ik studeer Media, Informatie en Communicatie dus kan ik altijd zeggen dat ik wat tv-ervaring opdeed. We worden niet betaald maar kunnen wel een boete van 10.000 euro krijgen als je je mond niet houdt. Maar niemand heeft een boete gekregen en dat terwijl er continu spoilers opduiken.’

