Komen deze stiltes voor in jouw relatie? Dat kan een slecht voorteken zijn

Iedere relatie kent z’n ups en downs; ze horen er nu eenmaal bij. Maar op het moment dat de hoeveelheid downs toch écht de overhand nemen, is het misschien tijd om je af te vragen of de koek op is. Dit zou je ook kunnen merken aan de (pijnlijke) stiltes die er vallen.

Zeker als je al een tijdje samen bent met je partner kan het zijn dat je niet 24/7 iets te bespreken hebt. Helemaal niet zelfs. Je weet immers alles al van elkaar, en ziet en spreekt elkaar waarschijnlijk al vaak genoeg, dus je hoeft je allesbehalve zorgen te maken als er weleens stiltes vallen. Toch zouden er bepaalde stiltes zijn die wél funest zijn voor je relatie en waar je dus wel voor moet waken:

1. Negeren na een ruzie

Hebben je partner en jij er net een flinke ruzie op zitten? Dan zit de kans erin dat je even geen zin hebt om tegen hem te praten en liever even de deur uitgaat. Toch kun je je beter weer over de ruzie heen zetten zodra deze is uitgepraat; anders blijft de negatieve sfeer veel langer hangen dan nodig is. Dit is niet alleen onprettig voor je partner, maar ook niet leuk voor jezelf. Zeg wat je zeggen wil wanneer je ruzie hebt en zorg er vooral voor dat álles uitgesproken is, daarna is het toch echt tijd om weer normaal tegen elkaar te doen.

2. Niet reageren op berichtjes

Die verdomde blauwe vinkjes op WhatsApp… je kunt ze volgens relatie-experts maar beter uitzetten. Ze kunnen namelijk voor de nodige onzekerheid en frustraties zorgen wanneer je het idee krijgt dat je genegeerd wordt, en da’s natuurlijk niet de bedoeling. Het is natuurlijk hartstikke logisch dat je niet iedere seconde in de gelegenheid bent om je berichtjes te beantwoorden, maar ook al laat je alleen maar even weten dat het op dat moment niet goed uitkomt en je op een later moment antwoordt. Dat is beter dan niets en voorkomt onnodige problemen in jullie relatie.

3. Niets meer te vertellen

Natuurlijk weet je (bijna) alles al van je partner en hij van jou, maar het is niet de bedoeling dat je elkaar niets meer te vertellen hebt. Je hebt vast weleens iets meegemaakt op werk dat je met hem wil delen, en andersom. Heb je niet het gevoel dat je het aan hem wíl vertellen of ben je niet geïnteresseerd in hoe zijn werkdag was? Probeer dan te achterhalen waar dat aan ligt en of deze relatie nog wel is wat je wil.

Met ruzie gaan slapen

Wat je volgens relatie-experts absoluut niet moet doen, is gaan slapen wanneer je nog ruzie hebt met je partner. Zorg dat je eerst het een en ander uitpraat voordat jullie je ogen sluiten, want anders lijdt niet alleen je relatie, maar ook je nachtrust eronder. En als je samen slaapt, kan het wakker worden erg ongemakkelijk zijn wanneer je naar bed bent gegaan met een ruzietje. Daar zit je ook niet op te wachten, toch?

