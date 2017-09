Opgebiecht: ‘Nog een kindje. Daar ben ik helemaal niet aan toe’

Kim (28): ‘Met de zenuwen in mijn lijf liep ik naar de badkamer. De test lag omgekeerd op de rand van de wastafel. Vanbinnen wist ik eigenlijk wel wat de uitslag zou zijn. En ja, hoor: toen ik hem omdraaide, zag ik twee overduidelijke roze lijnen. Zwanger… Daar was ik nog helemaal niet aan toe.

Hoe anders was dat een jaar eerder, toen ik met een positieve test in mijn handen stond en niet wist hoe hard ik Jaap moest roepen om hem het goede nieuws te vertellen. Bijna een jaar waren we bezig geweest om een kind te maken en eindelijk was het gelukt! Toen huilde ik tranen van blijdschap, nu waren het tranen van ongeloof. Hoe kon ik in nou alweer zwanger zijn, zo snel al?

Na een zwangerschap die, op wat kleine kwaaltjes na, prima verliep, werd afgelopen november Dex geboren. Wat ze zeggen, is waar: zodra je kind op je borst wordt gelegd, overvalt je een liefde die met niets anders te vergelijken is. Een soort oerdrift die roept: jou moet ik beschermen, voor jou moet ik zorgen. Ik was helemaal in de zevende hemel, maar vond het ook eng. Zo’n klein lijfje, alles zo fijntjes. Ik was in het begin erg onzeker en vroeg me bij alles af of ik het wel goed deed. Doe ik hem geen pijn? Maak ik niets kapot? Houd ik hem wel goed vast zo? Krijgt hij wel genoeg binnen?

‘Nog een kindje. Daar ben ik helemaal niet aan toe’

Daarnaast huilde Dex veel, vooral ’s nachts, en dat vonden Jaap en ik behoorlijk heftig. We wisten niet wat er met hem aan de hand was en ook al zeiden de dokter en het consultatiebureau dat het soms gewoon gebeurt dat een baby veel huilt, ik vond het heel zwaar. En door het slaapgebrek nam mijn onzekerheid alleen maar toe. Ik kon dingen moeilijk relativeren. Daarnaast waren Jaap en ik na een maand of twee allebei zo kapot van de gebroken nachten dat het er tussen ons niet leuker op werd. We waren snel chagrijnig en kribbig. Gelukkig verminderde het huilen na een week of tien.

