Kijktip: vanavond begint ‘Een nacht met mijn ex’ en het belooft heerlijk dramatisch te worden

Toen het BNNVARA-programma ‘Een nacht met mijn ex’ werd aangekondigd, werd het meteen al bestempeld als het nieuwe ‘Temptation Island’. Na een poosje wachten is het vanavond eindelijk zover: de eerste aflevering wordt uitgezonden en in het programma zijn twee oude bekenden te zien.

Lees ook: Yes! Er komt héél snel een nieuw seizoen van ‘Temptation Island’

In ‘Een nacht met mijn ex’ laten ex-stelletjes zich met z’n tweeën opsluiten in een luxe appartement vol camera’s. Gedurende 24 uur halen ze herinneringen op, bespreken ze waar het mis is gegaan en kijken ze of hun relatie nog te redden valt. Enne, dat lukt in de meeste gevallen niet zonder tranen.

Verleidsters

Houd je wel van een beetje drama en is ‘Temptation Island’ jouw favoriete programma van het moment? Dan kun je je hart ophalen, want ‘Een nacht met mijn ex’ heeft een flink Temptation-tintje. Er doen namelijk maar liefst twee ex-verleidsters mee.

Ashley en Natasja

Aan ‘Een nacht met mijn ex’ doen oud-verleidsters Ashley en Natasja mee. Deze twee vrouwen kennen we uit de eerdere seizoenen van ‘Temptation Island’; Ashley kun je ook gezien hebben in ‘Ex on the beach: double Dutch’.

‘Een nacht met mijn ex’ wordt vanavond voor het eerst uitgezonden om 20.25 uur op NPO3.

Bron: NPO, Cosmopolitan | Beeld: still uit teaser