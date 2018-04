Kijkers twitteren vol verbazing over ‘Een nacht met mijn ex’

Dinsdagavond werd het wachten beloond: we konden ons opmaken voor de eerste aflevering van ‘Een nacht met mijn ex’. Kijkers verbaasden zich over de ongemakkelijke situaties en op Twitter bleef het dan ook allesbehalve stil.

Lees ook: Kijktip: vanavond begint ‘Een nacht met mijn ex’ en het belooft heerlijk dramatisch te worden

De titel van het nieuwe BNNVARA-programma zegt het eigenlijk al: in ‘Een nacht met mijn ex’ brengen ex-geliefden samen de tijd door in een luxe Rotterdams appartement. Het doel? Een laatste poging doen om de gestrande relatie toch nog te redden.

Eerste aflevering

In de eerste aflevering van ‘Een nacht met mijn ex’ kwamen onder andere de 34-jarige Luciano en zijn ex Marissa (27) voorbij. Zij ontmoetten elkaar tijdens een feestje, waarna de vonk al gauw oversloeg. De relatie was niet van lange duur, voornamelijk omdat Luciano schulden had en daarom ongevraagd geld van Marissa’s rekening haalde.

Vreemdgaan

Ook Julian en Shay waren te zien in de eerste aflevering van ‘Een nacht met mijn ex’. Tijdens hun relatie is Julian vreemdgegaan, waar hij een opmerkelijke verklaring voor heeft. ‘Ik was gewoon te gulzig, denk ik’, zegt hij. En als een man vreemdgaat, kun je dat volgens de ex van Shay niet vergelijken met wanneer een vrouw een scheve schaats rijdt. ‘Mannen hebben namelijk andere behoeftes.’ Wát?

Hieronder lees je een greep uit de tweets. De aflevering terugkijken? Dat kan hier.

WAT? Als een vrouw vreemd gaat is dat erger want dat is ze opzoek naar liefde en een man is gewoon afleiding?? #mijnex pic.twitter.com/O6LTFLMRQ7 — Sanne (@SannePloeg) 17 april 2018

“Kan je monogaam zijn als je met mij gaat?” “Als ik met een ander meisje ben denk ik wel aan jou”#mijnex pic.twitter.com/dHsH2MqmNz — Marlot van Lit (@mlotzoetermeer) 17 april 2018

NPO #mijnex je ex terugnemen. Is dat niet zoiets als je happy meal nog eens opwarmen in de magnetron? Gewoon niet doen dus — MYFU (@MaluYasmin) 17 april 2018

Er is blijkbaar een verschil als een vrouw vreemd gaat dan wanneer een man vreemd gaat.. die gozer probeert zijn eigen gedrag goed te praten want mannen hebben behoeftes #eennachtmetmijnex pic.twitter.com/lJHIjSz6ry — Sexy Sherlock hair (@SannePotterhead) 17 april 2018

Oke een nieuw programma. Een nacht doorbrengen met je ex om ruzie te maken. #mijnex #EenNachtMetMijnEx — Dennis (@Dennis5103) 17 april 2018

Het is bij iedereen wel duidelijk waarom het EXEN zijn #EenNachtMetMijnEx #mijnex — Esther (@Juleintje) 17 april 2018

Ik vind dit echt een vaag programma. Whatsapp hacken want vriend ging vreemd.. beide fout lijkt mij. Klaar toch? Waarom het toch nog proberen? Je ex is je ex om een reden. #eennachtmetmijnex — Sexy Sherlock hair (@SannePotterhead) 17 april 2018

Zonder dat zij wist geld van haar rekening af halen. 😯 #EenNachtMetMijnEx — Romy ✌🏼⚽ (@MissxRomy) 17 april 2018

Vreemdgaan is niet oke, maar iemands mobiel hacken ook niet. #mijnex #EenNachtMetMijnEx — Romy ✌🏼⚽ (@MissxRomy) 17 april 2018

Bron: Lindanieuws.nl, Twitter | Beeld: still uit aflevering