Temptation-fans, opgelet: je kunt het nieuwe seizoen al een paar dagen eerder bekijken!

Het aftellen is nu écht begonnen: over minder dan een maand is het nieuwe seizoen van Temptation Island te zien bij RTL 5. Op 1 februari gaat de serie officieel van start op televisie, maar er is een mogelijkheid om de eerste twee afleveringen al eerder te bekijken. Say what?!

Dit is alles wat je moet weten over het nieuwe seizoen van ‘Temptation Island’

Dubbel genot

De eerste twee episodes van de vermakelijke serie, waarin vier koppels hun relatie op de proef stellen door twee weken tussen verleidelijke vrijgezellen op een eiland te bivakkeren, zijn al vanaf 25 januari te zien via Videoland. Heb je geen account? No problem, want bij Videoland kun je twee weken gratis (!) proefkijken.

Vooruitkijken

Of alle afleveringen via Videoland te zien zullen zijn, is nog niet duidelijk. Bij het vorige seizoen kon je de afleveringen telkens een week vooruitkijken, dus we houden hoop dat we de bedriegende koppels en hysterische kampvuursessies al kunnen zien vóórdat het op de buis komt.

