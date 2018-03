Aan films over liefde en romantiek is geen gebrek. Van The Holiday tot The Best Of Me en Love Actually: Netflix barst van de romcoms.

Maar de liefde anno 2018 is met de komst van alle datingapps minder gemakkelijk te vinden en rooskleurig dan al die ‘standaard’ romantische films doen vermoeden. En dat is wat er in de film Newness in beeld wordt gebracht.

Vrijheid

Newness vertelt het verhaal van Martin en Gabi, die elkaar leren kennen via een Tinder-achtige app. De twee krijgen een relatie met elkaar, maar missen tóch de vrijheid die ze als single hadden. Ze besluiten elkaar wat meer los te laten, maar of dat de beste manier is, valt ook te betwisten.

Hieronder kun je alvast de trailer bekijken. Benieuwd naar de hele film? Die vind je vanaf nu op Netflix.

About a boy

Heb je na het zien van de trailer het idee dat je Martin ergens van kent? Nicholas Hoult, die de hoofdrol vertolkt, speelde jaren geleden in ‘About a boy’. Als klein jochie schitterde hij als Marcus in de film, naast Hugh Grant.

