Heart breaking: Dit meisje confronteert haar overspelige ex

Als je erachter komt dat je vriend meerdere malen vreemd is gegaan tijdens jullie relatie, kan je dit op heel veel verschillende manieren verwerken. Huilen, boos worden, weggaan of blijven? Kourtney Jorge bleek ook de dupe te zijn van een overspelige jongen, en besloot hem op camera te confronteren. Heart breaking, maar puur en tegelijkertijd prachtig om te zien.

In de video zit het voormalige stel lijnrecht tegenover elkaar. De ex van Kourtney, Leonard Long III, ging tijdens hun lange relatie meerdere malen vreemd met meerdere meisjes. Wanneer ze hem vraagt met hoeveel meisjes hij precies is vreemdgegaan, blijft het stil. Deze vraag kan hij niet beantwoorden, aangezien hij de tel gaandeweg kwijt is geraakt.

Ondanks de pijnlijke antwoorden, blift Kourtney wel doorvragen. Het resultaat is deze indrukwekkende, intense en verdrietige video. Need some tissues over here…

He cheated on her. Now she wants to know why. pic.twitter.com/5hdlpKisjZ — The Scene (@SCENE) February 15, 2017

