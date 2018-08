Zo leuk: je kunt je weer opgeven als achtergrondeter in het ‘First Dates’-restaurant

Smul jij ook iedere keer weer van de ietwat ongemakkelijke en soms ontzettend romantische ontmoetingen in ‘First Dates’, en zou je het weleens van dichterbij mee willen maken dan op je beeldscherm?

Als je altijd al een keer aan hebt willen schuiven in het restaurant van gastheer Sergio, maar niét om zelf een eerste date te beleven, is dit jouw lucky day. Op verschillende data in september en oktober vinden namelijk de opnames plaats voor het nieuwe seizoen, waarvoor de programmamakers nog op zoek zijn naar figuranten die op de achtergrond willen dineren. Dat betekent dus dat je (waarschijnlijk) nóg meer kunt meekrijgen van de first dates en met eigen ogen kunt zien of ze net zo ongemakkelijk zijn als ze soms lijken op televisie.

Tientje

Wil je eten in het ‘First Dates’-restaurant met je moeder, een vriendin, partner of misschien zelfs je date? Het kost je slechts een tientje per persoon, dus daar hoef je het in elk geval niet om te laten. Hier kun je je opgeven.

